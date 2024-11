La paranaense Antonella Bello se coronó tricampeona mundial.

Deporte poco valorado

Sin dudas, Anto viene demostrando un constante crecimiento en la disciplina, considerando que, no vive de esto y son muchos los espectáculos deportivos que marcan las directrices de los deportes considerados relevantes tanto para los ciudadanos y medios de comunicación. Muchas disciplinas deportivas quedan relegadas a un segundo lugar, sin que apenas tengamos información o incluso no conozcamos la existencia de su práctica. El jiu jitsu está creciendo a ritmos agigantados en Entre Ríos. Pero el aporte económico proveniente del Estado es mínimo. Aún así, los competidores no dejan de soñar y hacen hasta lo imposible para poder ser parte de las grandes competencias, obteniendo excelentes resultados.

Desde Brasil, la deportista se comunicó con UNO

Luego de campeonar en tierras brasileñas, Antonella dialogó con UNO y se refirió a este nuevo logro en su carrera, destacando que, siempre vive cada torneo de una manera muy especial. A su vez, aseguró que los combates fueron muy duros y sintió que podía quedar eliminada en cualquier momento. Seguidamente, destacó que la clave para ser siempre tan competitiva está en los duros entrenamientos que realiza. También, se mostró muy emocionada por haberse convertido en tricampeona mundial. Para finalizar, hizo hincapié en el poco apoyo que se le da a la disciplina desde las altas esferas.

—¿Lo viviste de manera especial a este Campeonato Mundial?

—Vivo todos los torneos de manera muy especial. Me pongo muy ansiosa y nerviosa. Pero un Mundial es mucho más. No sé si será el viaje o el estar en otro lugar. Además, este año me tocó viajar con amigos y fuimos cinco competidores. Creo que animarnos a venir y competir en un torneo tan grande, ya es ganar para nosotros, porque no vivimos del deporte y lo tomamos muy en serio. Por otro lado, quiero agradecerle a mi hija. Además, a su padre, mis papás, hermanos, cuñadas y ex suegros, que son lo mejor del mundo. A su vez, mencionar a Eduardo Vieyra, Martín Laporte y Claudina Willich, profesores de la Academia Vieyra Jiu Jitsu. También, una mención especial para mis amigos, compañeros de entrenamiento y trabajo. Destacar a Santiago Cardú, que estuvo especialmente en los detalles finales del entrenamiento, como también a Tamara Bolzán, por estar siempre mi lado. Finalmente, a Nutri Go, que sin su ayuda, no podría estar acá, mi kinesiólogo y psicóloga, que les agradezco tanto por todo y a los que siempre estuvieron.

—Te quedaste con la Medalla de Oro en ambas categorías, ¿era el objetivo principal?

—Mi objetivo principal siempre es la Categoría (misma edad y peso), el Absoluto (todos los pesos juntos) es un plus. Fueron tres luchas muy duras, la primera, con una chica de 148 kilogramos y las otras dos no bajaban de los 80, teniendo en cuenta que mi peso es de 71. Así que estuvo lindo, pensé que no pasaba de la primera ronda.

—¿Cuál es la clave de tu preparación para ser siempre tan competitiva?

—Nos preparamos todo el año y no paramos nunca. Con Eduardo Vieyra de profesor, es imposible parar. A veces, se hace muy cansador, porque no vivo de esto, soy docente y madre de una nena maravillosa. Pero cuando me pongo un objetivo, no paro, más allá de los resultados. Poder estar en un Mundial ya es un montón y por suerte, tengo una familia que me apoya mucho para poder entrenar y estar acá. Además, amigos y compañeros me ayudan para poder para competir.

—¿Qué se siente ser tricampeona mundial?

—No sé que decirte. Pero me gusta que se pueda ver que se puede y que en algunas cosas, si uno se las propone, puede cumplirlas. Voy a entrenar siempre, aunque esté feliz, enojada, angustiada o triste, siempre estoy ahí, porque es el lugar que me saca un rato de mi mente. Es algo que me hace bien, porque estoy con amigos y es un lugar increíble. Me encantaría que todos puedan probar lo que se siente estar dentro del tatami.

—Si bien, la disciplina sigue creciendo, ¿qué elementos faltan para que se la valore como tal?

—Falta mucho apoyo desde arriba y este año fue muy duro. Siempre está la solidaridad de la gente y eso se re agradece, porque estamos todos en la misma. Pero lamentablemente, los competidores amateurs no recibimos la ayuda que deberíamos. De igual manera, nada impidió que no podamos decir presente.