Uno Entre Rios | Show | Maria Rosa Fugazot

Murió a los 83 años la actriz María Rosa Fugazot

La actriz de cine, teatro y televisión brilló en la comedia. Fue encontrada en el departamento en el que vivía del barrio de Palermo.

8 de junio 2026 · 09:25hs
La actriz de cine

La actriz de cine, teatro y televisión fue encontrada en el departamento en el que vivía del barrio de Palermo.
La actriz de cine

La actriz de cine, teatro y televisión fue encontrada en el departamento en el que vivía del barrio de Palermo.
La actriz de cine

La actriz de cine, teatro y televisión fue encontrada en el departamento en el que vivía del barrio de Palermo.

A los 83 años, murió la actriz María Rosa Fugazot, de larga trayectoria en teatro, cine y televisión. La artista fue encontrada en su departamento del barrio de Palermo. Fue el SAME el que constató que la actriz estaba muerta en su casa.

Hace casi un año fue la muerte de su hijo René Bertrand, un hecho que fue muy difícil de sobrellevar para la actriz.

Se presenta Horizonte de sucesos, la novela ganadora del Premio Fray Mocho

Se presenta Horizonte de sucesos, la novela ganadora del Premio Fray Mocho

fito paez: se fue el lider de una de las mas importantes tribus argentinas

Fito Páez: "Se fue el líder de una de las más importantes tribus argentinas"

Según le confirmaron a este medio fuentes policiales de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad, los oficiales fueron a un edificio de la calle Güemes al 4700, luego de un llamado por una persona descompensada por lo cual también fue convocado el SAME.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional 12, a cargo de Martín Parrando, Secretaría de Leandro Alonso que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte.

María Rosa Fugazot 1 (3)

Quién era María Rosa Fugazot

María Rosa Fugazot había nacido el 20 de diciembre de 1942 y desde la década del 60 que empezó a trabajar tanto en teatro como en cine y, luego, en televisión.

Siempre focalizada en la comedia, Fugazot fue parte de los elencos de las películas Los superagentes contra los fantasmas, El rey de los exhortos, Mi novia el..., Los caballeros de la cama redonda y Las locas del conventillo, entre otras.

En teatro trabajó desde los 15 años en innumerable cantidad de obras como El jardín de los cerezos, Espíritu travieso, La pulga en la oreja, Locos de verano, Así es la vida, No hay que llorar, Los muchachos de antes no usaban gomina, Nenucha, la envenenadora de Montserrat, Chicago, entre otras

En televisión también tuvo un rol destacado a partir de la década de los 80, la mayoría de las veces en elencos numerosos. Fue parte de Simona, Otros pecados, Nada, Ultimátum, Sí solo sí, Sos mi hombre, El puntero, B&B, Amas de casa desesperadas, Los Roldán, Durmiendo con mi jefe, Kachorra, Tiempo final y Culpables, entre otros ciclos.

María Rosa Fugazot 1 (2)

El momento más difícil que enfrentó la actriz fue cuando a mitad de 2025 murió su hijo. En una entrevista con TN Show para hablar de la obra que estrenaba meses después de lo que ocurrió, la Fugazot se había referido al tema. “Si no tuviera que trabajar, yo creo que ni me levanto de la cama. Me cuesta levantarme, me cuesta despertarme. Pero hay que seguir adelante y moverse, porque sino te comen los piojos. Tratamos con mi nuera de apoyarnos, somos nosotras solitas con los chicos”, había expresado.

“¿Cómo lo recordás a René?“, preguntó TN Show. ”No es porque fuera mi hijo, pero era un tipo derecho, laburante, adoraba a su familia, vivía para trabajar y e iba volando a su casa para disfrutar de los chicos. Vivía pendiente de su su casa y su familia. Me parte el alma que no haya podido ver crecer y disfrutar más a sus hijos. Esperemos que Dios lo tenga libre y en paz", dijo, en aquel momento

Maria Rosa Fugazot
Noticias relacionadas
La cuenta oficial del Indio Solari difundió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento y adelantó que habrá un homenaje público para sus seguidores

"La noticia más triste": tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento.

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento

indio solari: no me parece bueno mantener entretenida a la gente mientras los poderosos les meten las manos en los bolsillos

Indio Solari: "No me parece bueno mantener entretenida a la gente mientras los poderosos les meten las manos en los bolsillos"

skay beilinson despidio al indio solari con un emotivo mensaje: buen viaje, mi querido amigo

Skay Beilinson despidió al Indio Solari con un emotivo mensaje: "Buen viaje, mi querido amigo"

Ver comentarios

Lo último

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Deudas en el sistema financiero: 5,3 millones de personas en mora

Deudas en el sistema financiero: 5,3 millones de personas en mora

Nuevas cámaras en Ruta 11: habrá multas de hasta un millón de pesos

Nuevas cámaras en Ruta 11: habrá multas de hasta un millón de pesos

Ultimo Momento
San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Deudas en el sistema financiero: 5,3 millones de personas en mora

Deudas en el sistema financiero: 5,3 millones de personas en mora

Nuevas cámaras en Ruta 11: habrá multas de hasta un millón de pesos

Nuevas cámaras en Ruta 11: habrá multas de hasta un millón de pesos

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

A un año de la creación de Oser: afiliados denuncian deterioro en la atención

A un año de la creación de Oser: afiliados denuncian deterioro en la atención

Policiales
San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

San José: una pelea fuera de un boliche culminó con una mujer en terapia intensiva

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Ruta 14: tránsito interrumpido en kilometro 115 por accidente de un camión

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Hallaron a la adolescente de 15 años que se había retirado el viernes de su domicilio

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Concordia: murió un motociclista tras chocar con auto y el conductor dio alcoholemia positiva

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Ovación
Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Liga Federal: Quique, Recreativo y Sionista abren sus series de playoffs

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

Boca cerró a Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT

La octava fecha del Torneo Provincial de la UER se disputó de manera incompleta

La octava fecha del Torneo Provincial de la UER se disputó de manera incompleta

El US Open anunció el regreso de Roger Federer

El US Open anunció el regreso de Roger Federer

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

Gimnasia de Concepción del Uruguay se acostumbró a festejar en su casa

La provincia
Nuevas cámaras en Ruta 11: habrá multas de hasta un millón de pesos

Nuevas cámaras en Ruta 11: habrá multas de hasta un millón de pesos

A un año de la creación de Oser: afiliados denuncian deterioro en la atención

A un año de la creación de Oser: afiliados denuncian deterioro en la atención

Vecina de San Benito denuncia privación arbitraria de agua potable

Vecina de San Benito denuncia "privación arbitraria" de agua potable

Advierten que la siembra de arroz podría caer al nivel más bajo de los últimos 26 años

Advierten que la siembra de arroz podría caer al nivel más bajo de los últimos 26 años

En el Día del Periodista la calle Mario Alarcón espera su cartel

En el Día del Periodista la calle Mario Alarcón espera su cartel

Dejanos tu comentario