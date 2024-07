Antonella Bello, desde Villa Sarmiento hasta lo más alto del podio

Allí logró dos medallas doradas tras cuatro luchas, dos en la categoría medio pesado y dos en peso absoluto (todos los pesos juntos). Ganó todos sus compromisos, tres por sumisión (dos estrangulaciones y una palanca al codo) y una por puntos.

Antonella Bello podio.jpg

“Las luchas fueron muy lindas. Costaron ya que nunca son fáciles para mí ya que siempre me pongo nerviosa, ansiosa. Pero intento respirar y repasar mi juego en la mente constantemente. En cada lucha me pongo a prueba....la victoria puede ser para cualquiera”, le contó Anto a UNO, para luego continuar con su análisis de cada presentación: “Me gusta mucho atacar la zona del cuello, es lo que más utilizo y me permitió lograr dos triunfos en el certamen. En cambio el trabajo en el brazo fue casi una sorpresa para mí, porque nunca había definido una lucha en una competencia de ese modo. Mi otra presentación la gané por puntos 13-0”.

“A la diferencia de peso no la veo como un problema, ya que entreno todos los días con hombres más pesados. Mi peso es de 72 kilos con kimono. No tuve problemas en el peso absoluto”, respondió cuando fue consultada si le complicó participar en dos divisionales distintas.

Un cambio en la vida de Antonella Bello

Entre otras cosas, Bello contó cómo fue su llegada a esta disciplina y el cambio que significó para ella.

“Me acerqué al deporte por mi hija. Ella arrancó en 2018 con cuatro años, por un tío que practicaba. Yo comencé con 30 años en 2019. Siempre fui una ojota, no servía para ningún deporte, pero lo hice para acompañarla a Nina y para hacer algo de actividad física. Hoy no puedo estar un día sin entrenar, me gusta y me ayuda muchísimo a pesar de que me demanda un montón de tiempo y esfuerzo”, contó Antonella.

“Cuando empecé a practicar nunca pensé que algún día iba a luchar y –prosiguió–, mucho menos, participar de este tipo de competencias. Una compañera del dojo, Tamara Bolzán, que es una amiga que me dio esta hermosa disciplina, fue la que me incentivó a competir y me motivé. Empecé a competir en noviembre de 2021, en 2022 salí campeona mundial en faixa blanco, en 2023 campeona mundial en faixa azul y la que pasó fue mi primera competencia como faixa violeta”.

Además la luchadora contó cómo es su día a día: “Entreno de lunes a sábado y lo complemento yendo tres veces por semana al gimnasio. Mi nutricionista me ayuda con un plan de alimentación que me permite cuidarme con el peso. La verdad que me cuesta porque me gusta mucho comer, pero es un esfuerzo que hago con convencimiento. A eso le tengo que sumar que doy clases y el cuidado de mi nena. Voy acomodando mis horarios como puedo, mis días muchas veces son un tetris. Por suerte tengo a mi familia que me banca y ayuda mucho, el papá de Nina es el mejor del mundo y me ayuda un montón cuando viajo al igual que sus padres...por suerte estoy muy bien rodeada”.

Lo que viene

Antonella no se queda con los triunfos obtenidos y ya está pensando en sus próximos compromisos. Su objetivo inmediato es el AJP Uruguay, que se desarrollará el 10 y 11 de agosto en Montevideo. Y como gran meta está el mundial que se llevará a cabo en Brasil, en noviembre.

Para poder costear los gastos que le demandan las inscripciones, traslados y demás, junto con su equipo realizan ventas de comida y demás acciones que les permitan recaudar fondos.

El estrangulamiento es su fuerte

Estrangulamiento.jpg

De las cuatro victorias obtenidas por Bello, tres las logró por la vía de la sumisión, de las cuales dos fueron por estrangulamiento. “Me gusta mucho atacar a la zona del cuello, es lo que más utilizo”, reconoció.