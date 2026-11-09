Liga Provincial: Olimpia se despidió con una victoria

Derrotó 79 a 71 a Estudiantes de Concordia por el Play In de la Liga Provincial. Luis Luciano de Urdinarrain se quedó con el último boleto a octavos de final.

Olimpia cerró su participación en la Liga Provincial de Básquet, categoría mayores, con una victoria. El Azulgrana derrotó 79 a 71 a Estudiantes de Concordia en el estadio Humberto Pietranera, sede del tercer y último punto de la serie play in.

Lautaro Vilotta se destacó como el goleador del CAO con 22 puntos, seguido por Hugo Cuello, quien aportó 18 unidades. En el equipo visitante, Nahuel García y Martín Fagalde fueron los máximos anotadores, con 20 y 17 puntos respectivamente.

El triangular del repechaje terminó en un triple empate, pero la diferencia de gol favoreció a Luis Luciano de Urdinarrain, que se clasificó a los playoffs. El Celeste había perdido ante Estudiantes en Concordia por 4 puntos (77 a 73).

El conjunto del sur entrerriano se recuperó, derrotó como local a Olimpia con un contundente 76 a 53, lo que resultó decisivo para dejar fuera de competencia a Olimpia y Estudiantes.

Luis Luciano finalizó el play In con 3 puntos y una diferencia de gol de +19; Estudiantes y Olimpia cosecharon el mismo puntaje, pero con diferencia de gol negativa: -4 para el Verde y -15 para el Azulgrana.

Como sigue la Liga Provincial

De esta manera, Luis Luciano avanzó a los octavos de final. En esta instancia enfrentará a Sportivo San Salvador, equipo que conquistó el primer puesto en la Etapa Regular.

Los restantes cruces de playoffs serán los siguientes: Sionista-Capuchinos de Concordia, Regatas Uruguay-Parque Sur de Concepción del Uruguay, Atlético Tala-Independiente de La Paz, Urquiza de Santa Elena-Social de Federación; La Armonía de Colón-Peñarol de Tala, Racing de Gualeguaychú-Ciclista y Recreativo-Ferro de San Salvador.