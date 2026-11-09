Olimpia cerró su participación en la Liga Provincial de Básquet, categoría mayores, con una victoria. El Azulgrana derrotó 79 a 71 a Estudiantes de Concordia en el estadio Humberto Pietranera, sede del tercer y último punto de la serie play in.
Liga Provincial: Olimpia se despidió con una victoria
Derrotó 79 a 71 a Estudiantes de Concordia por el Play In de la Liga Provincial. Luis Luciano de Urdinarrain se quedó con el último boleto a octavos de final.
Lautaro Vilotta se destacó como el goleador del CAO con 22 puntos, seguido por Hugo Cuello, quien aportó 18 unidades. En el equipo visitante, Nahuel García y Martín Fagalde fueron los máximos anotadores, con 20 y 17 puntos respectivamente.
El triangular del repechaje terminó en un triple empate, pero la diferencia de gol favoreció a Luis Luciano de Urdinarrain, que se clasificó a los playoffs. El Celeste había perdido ante Estudiantes en Concordia por 4 puntos (77 a 73).
El conjunto del sur entrerriano se recuperó, derrotó como local a Olimpia con un contundente 76 a 53, lo que resultó decisivo para dejar fuera de competencia a Olimpia y Estudiantes.
Luis Luciano finalizó el play In con 3 puntos y una diferencia de gol de +19; Estudiantes y Olimpia cosecharon el mismo puntaje, pero con diferencia de gol negativa: -4 para el Verde y -15 para el Azulgrana.
Como sigue la Liga Provincial
De esta manera, Luis Luciano avanzó a los octavos de final. En esta instancia enfrentará a Sportivo San Salvador, equipo que conquistó el primer puesto en la Etapa Regular.
Los restantes cruces de playoffs serán los siguientes: Sionista-Capuchinos de Concordia, Regatas Uruguay-Parque Sur de Concepción del Uruguay, Atlético Tala-Independiente de La Paz, Urquiza de Santa Elena-Social de Federación; La Armonía de Colón-Peñarol de Tala, Racing de Gualeguaychú-Ciclista y Recreativo-Ferro de San Salvador.