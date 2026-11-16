Liga Provincial: Sionista barrió la llave y ascendió a la Liga Federal

Sionista se ganó el derecho de competir en el certamen nacional al acceder a los cuartos de final de la Liga Provincial. Recreativo disputará el repechaje.

Sionista alcanzó uno de los objetivos trazados. El Centro Juventud clasificó a los cuartos de final de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. Ingresó entre los ocho mejores del certamen al derrotar a Capuchinos de Concordia en el estadio Moisés Flesler por 76 a 58. De esa manera barrió la serie 2-1 y ascendió a la Liga Federal 2027.

Nicolás Guaita con 20 puntos volvió a ser el mejor en el elenco dirigido por Santiago Vesco, mientras que Dante Bueno con 17 unidades el sobresaliente de la visita.

Sionista ratificó su favoritismo, hizo el trabajo correcto y se quedó con la serie. Marcó territorio en el primer tiempo (38 a 27) y sacó una amplia ventaja con un parcial de 20 a 8 en el tercer cuarto. Después, mantuvo la ventaja y cerró sin complicaciones.

Ferro, a la Liga Federal, Recreativo, al repechaje

Recreativo perdió 77 a 64 de local con Ferro de San Salvador en el tercer punto de la serie de octavos de final de la Liga Provincial. El último campeón avanzó de instancia, además de ganarse el derecho de competir en el ámbito nacional. El Bochas quedó sin chances de ir por el título y ahora deberá jugar el Repechaje por el ascenso a la Liga Federal.

Edgardo Torné con 24 puntos y 11 rebotes fue la figura del ganador, mientras que Lucio Frávega con 13 tantos el goleador de Recreativo.

El conjunto dirigido por Oscar Heiss fue de mayor a menor, no pudo sostener su buen arranque y perdió en casa con Ferro. Un 19 a 9 en el primer chico puso al Bochas al frente, pero enseguida reaccionó la visita con un 33 a 8 que cambió el rumbo del partido.

A partir de ahí, Ferro se plantó muy bien en defensa y con una zona 2-3 le complicó el panorama a recreativo, que poco eficiente se vio dominado. La visita llegó a sacar 21 puntos de luz (56 a 35), y si bien Recreativo reaccionó (65 a 58), la visita cerró con personalidad y se quedó con la serie.

Otras llaves de la Liga Provincial

Regatas Uruguay se hizo fuerte en casa y se quedó con el tercer juego frente a Parque Sur al imponerse por 52 a 50 en el estadio Juan José Garro. Francisco Fornes fue la gran figura de la noche con 10 puntos y 20 rebotes, mientras que Guido Dellavedova fue el máximo anotador del equipo con 16 tantos.

El Celeste se mantuvo por encima en el marcador durante buena parte del encuentro, aunque un aguerrido Parque Sur logró mantenerse en partido a lo largo de los 40 minutos e incluso llegó a tomar la delantera en algunos pasajes. Sin embargo, de la mano de dos tiros libres convertidos por Fornes a falta de 25 segundos y una sólida defensa en el cierre, Regatas logró quedarse con un triunfo agónico.

Urquiza de Santa Elena hizo su trabajo y se mete en la Liga Federal por tercer año consecutivo al derrotar 63 a 57 a Social Federación en el tercer y decisivo punto de la llave. El reconocimiento al jugador más valioso (MVP) del partido quedó en manos de Juan Cruz Pagnone, de Social y Deportivo Federación, quien finalizó con una valoración de 21 puntos. Por el lado de Urquiza, el jugador de mayor valoración fue Yago Sánchez, con 19 puntos.

La sorpresa de la jornada la dio Luis Luciano de Urdinarrain, que dejó afuera a Sportivo San Salvador, el 1 de la fase Regular. El Celeste, que ingresó en octavos a través del play In, se impuso 69 a 56.

Además, Atlético Tala avanzó a cuartos y ascendió a la Liga Federal al dejar en el camino a Independiente de La Paz, tras superarlo 60 a 52 en el estadio Gregorio Panizza.

Los cruces de cuartos de final de la Liga Provincial

Luis Luciano (Urdinarrain) – Ferro (San Salvador)

Atl. Tala – Urquiza (Santa Elena)

Sionista – Racing (Gualeguaychú)

Regatas Uruguay – Peñarol (Rosario del Tala)

Duelos de repechaje por dos plazas a la Liga Federal

Sp. San Salvador – Capuchinos (Concordia)

Ciclista – Social Federación

La Armonía (Colón) – Parque Sur (Concepción del Uruguay)

Recreativo – Independiente (La Paz)