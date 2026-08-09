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Neuquen es el campéon de la Liga Paranaense

El Pingüino llegó a su sexto título en la Liga Paranaense tras vencer a San Benito y aprovechar el empate de Sportivo Urquiza contra Club VF.

9 de agosto 2026 · 17:50hs
Los jugadores de Neuquen celebrando el bicampeonato.

Prensa LPF

Los jugadores de Neuquen celebrando el bicampeonato.
Los jugadores de Neuquen festejando el bicampeonato.

Minuto a Minuto

Los jugadores de Neuquen festejando el bicampeonato.

El Atlético Neuquen Club es el bicampeón de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). Como local, el Pingüino derrotó 2 a 0 a San Benito por la 15ª fecha y celebró ya que su escolta, Sportivo Urquiza, igualó 1 a 1 en su casa ante Club VF.

El conjunto de la zona sur de la capital entrerriana, que llegó a su sexto título local, se impuso gracias a los goles de Gabriel Bender, a los cuatro minutos del complemento, y Joaquín Fernández. Con el triunfo, llegó a los 40 puntos y ya no puede ser superado.

Neuquen depende de sí mismo para coronarse bicampeón de la Liga Paranaense.

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Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

La V Azulada no pudo con Club VF, que se adelantó gracias al tanto del ex-Peñarol Agustín Morales a los 4 minutos del segundo tiempo. Benjamín Retamozo, a los 15 del complemento, igualó para los de La Floresta, que llegaron a los 34 puntos.

A falta de seis puntos en juego, Sportivo Urquiza está matemáticamente en condiciones de alcanzar a Neuquen, pero el primer criterio que se tienen en cuenta para el desempate es el sistema olímpico (partidos entre sí), y el Pingüino aplastó a Sportivo Urquiza 7 a 0 en la primera fecha.

Los otros resultados del certamen de la Liga Paranaense

Palermo 1 (Tobías Mendoza)-2 (Lorenzo Herrera y Juan Ríos) Instituto

Oro Verde 1 (Marcos Sliva)-0 Ciclón del Sur

Belgrano 4 (Alex Duarte, Tobías Zorzoli, Julián Chaparro y Nahuel Martínez)- 1 (Marcos Rodríguez) Atlético Paraná

Los Toritos de Chiclana 2 (Maximiliano Escouboue y Francisco Alegre)-0 Argentino Juniors

Peñarol 1 (Ezequiel Valenzuela)-0 Formación Independiente

El partido entre Don Bosco y Camioneros fue suspendido cuando promediaba el segundo tiempo por una agresión al árbitro Juan Taborda. Igualaban 1 a 1 gracias a los tantos de José Giménez para el Camión e Isaias Martínez para el Salesiano.

Vale recordar que la fecha 15 se inició el viernes 31 de julio con la victoria de Universitario de visitante por 2 a 0 sobre Patronato.

Las posiciones son Neuquen 40 puntos; Sportivo Urquiza 34; Oro Verde 33; Don Bosco* y Belgrano 30; Universitario 28; Instituto 27; Club VF 22; Ciclón del Sur y San Benito 21; Patronato 19; Peñarol 18; Atlético Paraná 17; Formación Independiente 13; Los Toritos 10; Camioneros* y Palermo 9; Argentino Juniors 0. (*): el resultado queda en suspenso hasta que resuelva el Tribunal de Disciplina de la LPF.

¿Cómo sigue el certamen?

Cuando restan dos jornadas para culminar el certamen, ahora resta las posiciones finales, que determinarán cuáles son los equipos que se clasificarán a la Supercopa de la LPF(del primero al décimo) y cuáles a la Copa de la Liga (del 11° al 18°).

En la próxima fecha (16) jugarán Club VF-Formación Independiente, Argentino Juniors-Peñarol, Atlético Paraná-Los Toritos, Universitario-Belgrano, Camioneros-Patronato, San Benito-Don Bosco, Ciclón del Sur-Neuquen, Instituto-Oro Verde y Sportivo Urquiza-Palermo.

Por el femenino de la Liga Paranaense

También se jugó la tercera fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino de la LPF. Los resultados fueron Belgrano 0-4 Club VF, Atl. Paraná 2-4 Neuquen, Oro Verde 1-3 Camioneros y Arenas FC 2-4 San Benito Paraná. Libre: San Benito.

Las posiciones son: San Benito Paraná 9 puntos; Camioneros 7; Neuquen y Club VF 6; Atlético Paraná 4; Arenas FC y San Benito 3; Belgrano y Oro Verde 0.

La próxima fecha, la cuarta, tendrá los siguientes enfrentamientos: Club VF-Arenas FC, Camioneros-Belgrano, Neuquen-Oro Verde y San Benito-Atlético Paraná. Libre quedará San Benito Paraná.

Liga Paranaense Neuquen campeón Sportivo Urquiza
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