La Federación Entrerriana de Hockey informó que el sorteo que estaba previsto para noviembre, se realizará el 20 de febrero de 2027.

La Federación Entrerriana de Hockey informó que el sorteo del Bono Contribución será durante la disputa del torneo Tin Avero.

La Federación Entrerriana de Hockey sobre Césped y Pista (FEH) anunció la reprogramación del sorteo de su Bono Contribución, que originalmente debía realizarse el 28 de noviembre de 2026. La nueva fecha establecida es el 20 de febrero de 2027, durante el desarrollo del Torneo Tin Avero, aunque el horario todavía está pendiente de confirmación.

A través de un comunicado, la entidad explicó que la decisión responde a razones operativas y organizativas, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del sorteo y ampliar las oportunidades de participación.

Asimismo, la FEH aclaró que los números ya adquiridos conservan plena validez y participarán por los mismos premios, sin necesidad de realizar ningún trámite ni canje.

Por otra parte, la venta de números continuará hasta el 17 de febrero de 2027 o hasta agotar el cupo disponible.

Los premios del Bono Contribución

El bono ofrece cuatro premios para quienes participen del sorteo: un iPhone 17 Pro Max, una PC de escritorio, un palo de hockey con 70% de carbono y un conjunto de indumentaria deportiva de Axiu.

Desde la Federación agradecieron la comprensión y el acompañamiento de toda la comunidad del hockey entrerriano ante la modificación de la fecha.