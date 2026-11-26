El paranaense Exequiel Bastidas correrá este fin de semana la última fecha del año de la Clase 2. Llega un punto por debajo del mendocino Tomás Vitar.

El Turismo Nacional define su campeonato 2026 en el autódromo de Viedma, con definiciones cerradas en cada una de las divisionales. En Clase 3, Agustín Canapino buscará mantener la ventaja de 22 unidades sobre Julián Santero, que viene a paso firme descontando puntos. Mientras que en Clase 2, la pelea es triple: Tomás Vitar tiene 316 puntos, Exequiel Bastidas de Paraná con 315 y Francisco Coltrinari 289, con 63 en juego.

Cabe destacar que Bastidas había llegado puntero del torneo a la última fecha de Concordia, pero una sanción en la carrera final, sumado a la victoria de Vitar hizo que la balanza se incline en favor del piloto mendocino. No obstante, el piloto paranaense asistido por el equipo de Alejandro Bucci cuenta con gran experiencia en este tipo de definiciones, ya que se consagró campeón en la Clase 3 del Turismo Pista.

La divisional mayor tendrá 27 y la menor 28 autos, donde se destacan los regresos de Sebastián Pérez, Pedro Grippo, Diego Farina y Fernando Gómez Fredes. Valentín Jara hará su debut con un Nissan March del Martínez Competición y la motorización de Esteban Pou.

La actividad en pista en Viedma

Los horarios serán los habituales de la categoría: entrenamientos el sábado por la mañana y clasificación en la tarde. El domingo a la mañana se realizarán las series y las finales: la Clase 2 desde las 12.45 horas y la Clase 3 a las 14.