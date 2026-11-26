El V Campeonato Nacional de Softbol Femenino +35 Slow Pitch se disputó durante tres días en Paraná. Con la participación de 12 equipos, hubo 34 partidos.

Las jugadoras de Valkirias, las ganadoras del Campeonato Nacional, junto con sus pares de la entidad organizadora, Softbol Play.

Paraná fue sede, del 21 al 23 de noviembre, de la quinta edición del Campeonato Nacional de Softbol Femenino +35 Slow Pitch , una competencia que reunió a 12 equipos y se desarrolló con normalidad durante las tres jornadas, pese a algunos momentos de lluvia.

La actividad se distribuyó en dos zonas de seis equipos cada una, con partidos en las instalaciones del Centro de Educación Física (CEF) N° 5 y del Club Softbol Play. En total, se disputaron 34 encuentros, en un certamen que permitió reunir a jugadoras de distintos puntos del país alrededor de la disciplina.

En lo deportivo, Valkirias se quedó con el primer puesto y se consagró campeón de la competencia. El segundo lugar fue para Diablas, mientras que Talleres completó el podio en la tercera posición.

Detrás se ubicaron Culebras, en el cuarto puesto; Halcones, quintos; La Olla, sextos; Softbol Play, séptimos; CEF, octavos; Blue Play, novenos; Concordia, décimos; Panteras, undécimos; y Don Bosco, en el duodécimo lugar.

Paraná fue una fiesta del sóftbol

Uno de los aspectos destacados del campeonato fue el desarrollo de los encuentros, ya que las precipitaciones registradas durante el fin de semana no impidieron la continuidad de la programación. La lluvia fue de baja intensidad y permitió que los partidos se disputaran según lo previsto.

Además de la competencia deportiva, el torneo tuvo un espacio destinado al encuentro entre las delegaciones. El domingo por la noche, luego de uno de los partidos, las jugadoras compartieron una reunión con música, comidas y bebidas. En ese marco, se entregó un recuerdo a cada participante.

La experiencia dejó un balance positivo entre los equipos, que manifestaron su satisfacción por la organización y el desarrollo del campeonato, además de expresar sus ganas de volver a participar en la próxima edición.

De esta manera, Paraná cerró tres jornadas de actividad deportiva y camaradería, con un torneo que volvió a reunir al softbol femenino +35 y dejó expectativas para una nueva convocatoria el próximo año.