Será el juicio popular número 174 que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Tras efectuarse hoy la selección del jurado popular, el lunes 30 próximo, a las 8.30, comenzará un nuevo juicio por jurados en el marco del legajo "Molina, Héctor José s/Tentativa de homicidio y homicidio simple en concurso". Será el juicio popular número 174 que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

El debate, que se extenderá hasta el viernes de la semana venidera, en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná será presidido por la vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Matilde Federik.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Paola Farinó, en tanto que los abogados Marcelo Franco y Eduardo Gerard ejercerán la defensa técnica de Molina, quien cumple arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica.

El hecho que se juzgará

El 2 de septiembre de 2024 alrededor de las 20, se presentó en una casa en calle los Jacarandaes y Rodríguez Ortiz y disparó unas 16 veces contra cuatro hombres que estaban reunidos. Sebastián Ovin, de 42 años, falleció el 20 de septiembre en el hospital San Martin a causa de las heridas sufridas. Otro de los lesionados, identificado como Raúl Alberto Beauchamp, sobrevivió al ataque.

El grupo estaba conformado por Joaquín Reynoso, Milton Morato, Raúl Alberto Beauchamp y Matías Sebastián Ovin se encontraba en la vía pública frente a una vivienda situada en la intersección de calle Los Jacarandaes y Rodríguez Ortiz, en el barrio Pirola de la capital entrerriana.

Según la hipótesis acusatoria, Molina arribó al lugar como acompañante en una motocicleta marca Honda Tornado conducida por un hombre cuya identidad no se ha determinado. Portando un arma de fuego calibre 9 mm, efectuó al menos 16 disparos hacia el grupo de vecinos y otras personas presentes en el lugar.

Las víctimas y el encuadre legal

Como consecuencia del ataque armado, Raúl Alberto Beauchamp sufrió heridas de consideración, entre ellas fractura expuesta de muñeca izquierda y de la primera falange del cuarto dedo, lesiones que le demandaron más de un mes de inutilidad laboral. Por su parte, Matías Sebastián Ovin recibió un impacto de bala que le causó graves heridas y, tras permanecer internado y ser intervenido quirúrgicamente, falleció el 21 de septiembre de 2024 a causa de una sepsis generalizada.

La Fiscalía encuadró el accionar de Molina bajo la figura de homicidio en grado de tentativa (en perjuicio de Beauchamp) y homicidio simple (en perjuicio de Ovin) en calidad de coautor. Durante las jornadas del juicio, el jurado popular evaluará las pruebas presentadas para determinar la responsabilidad penal del acusado.