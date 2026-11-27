,San Salvador: volcó un auto por un pozo en Autovía 18)}" title="{altText(

En la madrugada de este viernes, se produjo un siniestro vial a la altura del kilómetro 201 de la Autovía 18, un automóvil volc{o sobre su lateral al "agarrar un pozo"

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