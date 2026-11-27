En la madrugada de este viernes, se produjo un siniestro vial a la altura del kilómetro 201 de la Autovía 18, en inmediaciones de San Salvador. Allí acudió personal del Comando Radioeléctrico y de la Sección Asuntos Judiciales de la Departamental de Policía.
San Salvador: volcó un auto por un pozo en Autovía 18
En la madrugada de este viernes, se produjo un siniestro vial a la altura del kilómetro 201 de la Autovía 18, un automóvil volc{o sobre su lateral al "agarrar un pozo"
Al arribar al lugar, los efectivos constataron el vuelco de un automóvil marca Nissan, modelo Versa Advance, conducido por un hombre de 36 años de edad. Según manifestó el propio conductor, circulaba por la mencionada traza en sentido Este-Oeste (desde la ciudad de Concordia con destino la ciudad de Rafaela Santa Fé), cuando no logró advertir la presencia de un bache sobre la cinta asfáltica.
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Al pasar sobre el mismo, perdió el control del rodado, despistó y volcó, quedando el vehículo apoyado sobre su lateral derecho y orientado con su frente hacia el cardinal Este.
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, constatándose únicamente daños materiales en el rodado.
En el lugar también colaboró personal de Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas necesarias para reincorporar el automóvil sobre sus cuatro ruedas y normalizar la situación en la zona.