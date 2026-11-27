A sus más de 60 años, este grupo de docentes retirados inició una travesía de tres meses en bicicleta, respaldados por un año de riguroso entrenamiento

Un grupo de docentes y amigos oriundos de Paraná se propuso encarar un desafío físico, emocional y geográfico de proporciones épicas: unir los dos extremos de Argentina a fuerza de pedal. Ricardo Ortellao, Pedro Pacheco, Tomás Caino y Julio Galera recorrerán aproximadamente 5.700 kilómetros a lo largo de la mítica Ruta Nacional 40, partiendo desde Bahía Lapataia, en el Parque Nacional Tierra del Fuego (Ushuaia), con destino final en La Quiaca, en Jujuy. Partieron el mediodía de este viernes desde el edificio de 5 Esquinas de Paraná.

El itinerario inicial incluye salir por la Ruta 3 en Tierra del Fuego, cruzar hacia Chile para pasar por Punta Arenas y Puerto Natales, y reingresar a territorio argentino por Río Turbio para empalmar formalmente con la Ruta 40 a la altura de El Calafate.

El periplo demandará cerca de tres meses de viaje continuo, abarcando los meses de diciembre, enero y febrero de 2027, e inclusive los festejos de Navidad y Año Nuevo lejos de casa. La expedición contempla una primera etapa en camioneta de apoyo desde la capital entrerriana hasta el fin del mundo, cruzando el Estrecho de Magallanes en transbordador por territorio chileno, para luego iniciar el recorrido en bicicleta hacia el norte argentino.

"Moverse es calidad de vida"

A sus 63 años, Julio Galera, profesor de Historia jubilado y el integrante más joven del trío de ciclistas, reflexiona sobre la idea preconcebida que la sociedad suele mantener respecto a la etapa posterior al retiro laboral. Para él y sus compañeros, la inactividad nunca fue una alternativa válida.

"Nosotros tenemos más o menos todo el mismo perfil: no somos de quedarnos quietos. Particularmente a mí no me interesa quedarme frente del televisor con el control remoto en una mano y con el teléfono en otra. Siempre entendí que moverse es mejorar la calidad de vida"

Galera destacó que el espíritu de la travesía no busca la competencia ni la búsqueda de plusmarcas deportivas, sino la simple satisfacción del movimiento y la inspiración mutua: "No pretendemos dar ningún mensaje ni ningún ejemplo de nada. Nosotros lo hacemos porque nos gusta. A mí me ha pasado que me gusta viajar y siempre miro gente que viaja y me inspira. A mí el que viaja me motiva, me moviliza, me encanta verlo. A mucha gente la admiro realmente por las cosas que hacen, y a partir de ahí uno se va convirtiendo de alguna forma en lo que admira, o va tomando esas cosas."

Docencia, amistad y logística sobre ruedas

El grupo bautizado como Los Inmortales combina la camaradería de años con una distribución precisa de funciones. Tres de los integrantes son docentes jubilados encargados de pedalear en la ruta, mientras que el cuarto asume el rol fundamental de la asistencia logística. Se trata de Julio Galera (63 años); profesor de Historia y ciclista con experiencia previa en travesías de larga distancia; Pedro Pacheco (74 años), maestro rural egresado de la Escuela Alberdi; Tomás Caino (74 años), profesor de Educación Física y compañero de anteriores expediciones en bicicleta, también Ricardo Ortellao (67 años); chofer profesional y responsable absoluto de la logística, la conducción de la camioneta de apoyo y el equipamiento del campamento.

Julio Galera detalló cómo surgió la idea del viaje a partir de un reencuentro y su pasión compartida por las dos ruedas: "El tema salió porque yo había ido a Ushuaia hace poco y cuando volví me lo encontré a Tomás, que es un amigo que ha andado conmigo, hemos ido a Chile en bicicleta y hecho muchas actividades. Me dijo: 'Bueno, pero yo quiero ir también'. Me invitó un día a su casa a comer, había un par de amigos más con él y dijimos: 'Bueno, somos tres que vamos en bici'", contó el consultado.

Respecto al rol clave que desempeña Ortellao al volante del vehículo de apoyo, Galera remarcó: "Ricardo Ortellao es chofer profesional y se encarga de ir con la camioneta y con todo el equipamiento que vamos a necesitar en el camino. Él nos acompaña, lleva la cocina y es el encargado de la parte logística. Nosotros tres somos los encargados de pedalear, que no es poco".

Con un promedio de edad que roza los 70 años, Galera agregó con humor y orgullo sobre sus compañeros: "Mis compañeros son un poco más grandes que yo. Yo vendría a ser, de los que pedalean, el más joven con 63 años recién cumplidos. Mis compañeros tienen 74 los dos que pedalean conmigo, y Ricardo tiene 67. Todos superamos los 60 y en promedio estamos cerca de los 70 años".

Entrenamiento estricto y estrategia nutricional

Una travesía que exige recorrer entre 60 y 120 kilómetros diarios durante noventa días consecutivos exige una preparación minuciosa. La expedición de "Los Inmortales" requirió un año entero de planificación y acondicionamiento físico especializado. Los entrenamientos incluyeron rutinas intensivas de gimnasio orientadas a preservar la masa muscular y contrarrestar los efectos del paso del tiempo en el organismo de los deportistas sénior.

"Nosotros, con el solo hecho de movernos, tuvimos que estar en el gimnasio todo un año trabajando y cuidándonos en las comidas, comiendo sano y siguiendo una dieta que nos permita sostener la masa muscular. Después de determinada edad viene el tema este de la sarcopenia, donde se pierde masa muscular, y necesitamos fuerza en las piernas. Esto en general es para todos después de los 50 años, pero para nosotros es fundamental", dijo a UNO Galera.

En materia de provisiones, el equipo traslada frutas frescas, verduras, frutos secos, enlatados e insumos para una hidratación constante. Además, contarán con un aporte especial: 350 sobres de huevo en polvo donados por una firma local, destinados a garantizar la ingesta proteica necesaria para la recuperación neuromuscular tras cada jornada de esfuerzo prolongado.

El clima patagónico y el sostén de los afectos

El itinerario no estará exento de dificultades técnicas y meteorológicas. El tramo patagónico atravesará las provincias de Santa Cruz y Chubut, donde el viento helado, las ráfagas laterales y el mal estado de ciertos tramos de ripio pondrán a prueba la mecánica de las bicicletas y la resistencia de los ciclistas. "Hay sobre todo en Santa Cruz y en Chubut rutas que no están en buenas condiciones y tramos que son de ripio. Ahí se requiere otro tiempo y pueden romperse las bicis. Es como ir a Vizcarra en bicicleta: tenés tramos lindos y tramos complicados. También hay que estar atento al clima: el viento, la lluvia y las variaciones meteorológicas nos pueden detener un poco", explicó el entrevistado.

En cuanto al alojamiento, el grupo optará por acampar en carpas y bolsas de dormir bajo las estrellas patagónicas, recurriendo ocasionalmente a hostales según la disponibilidad de cada localidad.

Uno de los aspectos más emotivos de la travesía será pasar las fiestas de fin de año en la ruta, apartados físicamente de sus núcleos familiares. Sin embargo, Julio Galera reflexionó con profunda sensibilidad sobre este distanciamiento temporal: "Las fiestas las vamos a pasar en el camino. Es una sensación distinta, pero siempre manteniendo la cercanía con la familia. La distancia física no quiere decir nada; a veces la distancia física te acerca a lo emocional y a lo espiritual de la familia de cada uno", señaló.

Consultado sobre la reacción de sus seres queridos ante semejante reto deportivo y humano, la respuesta del profesor de Historia reflejó la comprensión absoluta de su entorno:

"Ya me conocen, ya no me dicen nada. Saben que me hace bien esto, que me hace feliz, que me mantiene bien y bueno, para mí es esencial. Esencial para estar bien".

Documentación satelital y cómo colaborar con la expedición

Para mantener el contacto con sus familias y compartir las vicisitudes del recorrido en zonas remotas desprovistas de cobertura celular tradicional, "Los Inmortales" llevan a bordo una antena satelital Starlink. La comunidad de seguidores podrá vivir el minuto a minuto del viaje mediante un canal de YouTube gestionado en Paraná por su colaborador Ariel, además de publicaciones diarias en redes sociales.

Los ciclistas extendieron una invitación a todos los aficionados y cicloturistas del país que deseen acoplarse a pedalear algunos kilómetros junto a ellos a su paso por cada provincia. Vías de contacto y colaboración: Instagram: @losinmortalesenbici. Alias para quienes quienes quieran brindar apoyo económico: inmortales.enbici