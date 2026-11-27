Este viernes se jugarán tres partidos de la revancha de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El juego restante será el sábado.

El partido entre Deportivo Morón y Colón es uno de los más atractivos de la definición de la Primera Nacional.

La Primera Nacional se encuentra en plena instancia decisiva y este viernes será una jornada clave, ya que se definirán a los primeros tres clasificados a las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

El primero de los encuentros correspondientes a la vuelta de los cuartos de final está programado para las 19, cuando Atlanta reciba a Ciudad de Bolívar, con el objetivo de hacer valer el triunfo 1-0 conseguido en condición de visitante.

Más tarde, a las 21, se llevarán a cabo en simultáneo los otros dos partidos del día. En uno de ellos, Tristán Suárez recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que en el otro Deportivo Morón jugará en su estadio contra Colón de Santa Fe.

Ambos encuentros correspondientes a la ida terminaron igualados sin goles. Esta situación favorece tanto al Lechero como al Gallito, ya que en caso de empate en el global avanzarán ya que tienen ventaja deportiva por haber finalizado mejor en la tabla anual con respecto a sus rivales.

Finalmente, el último clasificado a las semifinales se definirá el sábado, en el encuentro entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que iniciará a las 20. El encuentro de ida terminó 1-0 a favor del Lobo Jujeño, por lo que el equipo del sur del país está obligado a ganar para avanzar.

Del Reducido saldrá el segundo y último ascenso a la Primera División, luego de que Godoy Cruz consiguiera volver a la máxima categoría de fútbol argentino tras ganarle la final a Tristán Suárez hace casi dos semanas.

El cronograma y horarios de la vuelta de los cuartos de final de la Primera Nacional

Viernes 27/11:

Atlanta - Ciudad de Bolívar, a las 19

Tristán Suárez - Gimnasia y Tiro de Salta, a las 21

Deportivo Morón - Colón de Santa Fe, a las 21

Sábado 28/11:

Deportivo Madryn - Gimnasia y Esgrima de Jujuy, a las 20