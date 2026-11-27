La actividad se realizará este sábado, desde las 11, en el Living del Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Participarán las especialistas Paula Félix-Didier y Lucía Ciruelos, con la moderación de Mercedes Rondina y Marco Ernesto Rossi. La entrada será libre y gratuita.

La recuperación de películas, la conservación de archivos y la importancia de preservar la memoria audiovisual serán los ejes de una nueva actividad especial del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). Este sábado, desde las 11, se realizará la charla Cine Recuperado: Memorias, archivos y miradas en presente, en el Living del Centro Provincial de Convenciones (CPC), con acceso libre y gratuito.

El encuentro contará con la participación de Paula Félix-Didier y Lucía Ciruelos, dos referentes del trabajo de preservación y restauración cinematográfica en Argentina. La moderación estará a cargo de Mercedes Rondina y Marco Ernesto Rossi, quienes también participaron este jueves del taller teórico-práctico La imagen en movimiento, que completó su cupo dentro de las actividades especiales del festival.

Félix-Didier es historiadora, archivista audiovisual y docente. Estuvo al frente del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken desde 2008 hasta junio de 2026, donde impulsó proyectos de preservación, digitalización y restauración. Entre los hitos de su trayectoria se destaca su participación en el hallazgo de una copia de Metrópolis. Actualmente continúa vinculada a la institución y dirige académicamente la Maestría en Periodismo Documental de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Por su parte, Ciruelos es archivista, conservadora y restauradora audiovisual, y programadora de MADO (Semana de Cine Recuperado). Trabaja en el Museo del Cine de Buenos Aires, la Filmoteca Narcisa Hirsch y el Laboratorio Gritti. Entre sus trabajos se encuentra la restauración de Los de la mesa 10, de Simón Feldman, que forma parte de la sección Cinemateca Presenta de esta edición del FICER. En 2024 recibió el Premio Russell Merritt en Le Giornate del Cinema Muto, en Italia.

El FICER comenzó este martes y se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre, con funciones y actividades gratuitas en nueve espacios y salas de Paraná. Es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), junto con la Secretaría de Cultura, la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado provincial.