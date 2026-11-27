El control de lunares será este lunes 30, de 9 a 11, en Plaza Carbó. La atención estará a cargo de una dermatóloga y será por orden de llegada.

Control. Ante cualquier cambio que resulte sospechoso en las manchas o lunares, consultar al dermatólogo.

Con el objetivo de promover la prevención y concientizar sobre el cuidado de la piel, una farmacia local realizará este lunes 30 una jornada gratuita de control de lunares y manchas en Plaza Carbó, detrás de Casa de Gobierno, en Paraná. La actividad se desarrollará de 9 a 11, sobre calle México, y estará a cargo de la dermatóloga Mónica Dutto.

La atención será por orden de llegada, con cupos limitados. “Nos interesa tener en cuenta esta prevención y concientizar a la gente acerca de la importancia de esta acción”, explicó Mercedes Aguilar, representante de Farmacia Magna, que organiza el evento, quien destacó que la propuesta busca acercar una instancia de control a quienes no suelen consultar regularmente.

Cada consulta tendrá una duración aproximada de entre 10 y 15 minutos. Durante ese tiempo, la profesional revisará los lunares o manchas, podrá preguntar sobre su aparición y evolución y brindará orientación sobre la necesidad de realizar controles posteriores.

Recomendaciones

Mercedes recordó que la recomendación es visitar al dermatólogo al menos una vez al año y prestar atención a los cambios que puedan presentar los lunares, como modificaciones en su forma, color o tamaño. Ante cualquier duda, lo indicado es consultar con un especialista.

A su vez, destacó que en una jornada anterior se acercaron personas de distintas edades, desde adolescentes y adultos jóvenes hasta adultos mayores. En ese sentido, valoró que exista una mayor conciencia sobre el cuidado de la piel, aunque consideró importante seguir reforzando el mensaje de prevención.

“Más allá de que puedan o no asistir, queremos llevar el mensaje de la importancia de cuidarse la piel regularmente”, sostuvo.

La importancia de proteger la pielLa prevención también incluye evitar la exposición solar en los horarios de mayor intensidad, aproximadamente entre las 11 y las 16, utilizar protector solar y recurrir a ropa adecuada, sombreros y otras medidas de protección.

Incrementar los cuidados en verano

Aguilar remarcó que, si bien durante el verano aumenta la exposición al sol, el cuidado de la piel debe mantenerse durante todo el año.Además, explicó que la jornada no busca que el control quede limitado a una única consulta. En caso de detectar alguna situación que requiera mayor atención, la dermatóloga podrá indicar una visita posterior o recomendar la consulta con otro profesional.

Quienes deseen participar podrán acercarse este lunes 30, de 9 a 11, a Plaza Carbó, sobre calle México, detrás de Casa de Gobierno. Se recomienda concurrir con ropa cómoda y tener en cuenta que la atención será por orden de llegada.

La farmacia también cuenta con asesoramiento gratuito en dermocosmética para orientar sobre productos adecuados a las distintas necesidades de la piel.