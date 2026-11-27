La mamá de Cristian Gabriel Romero, Ana villalba, pidió colaboración a la población en la búsqueda de su hijo: "Creo que debe estar en Santa Fe", dijo.

Buscan en Santa Fe a un joven entrerriano que lleva más de 10 días desaparecido

Cristian Gabriel Romero tiene 27 años, es oriundo de Bovril y fue visto por última vez el 16 de noviembre, cuando salió desde Sunchales ( Santa Fe ) con destino a Paraná. Su mamá, Ana Villalba, pidió colaboración para encontrarlo y brindó detalles sobre sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de viajar.

La familia de Cristian Gabriel Romero atraviesa días de angustia y preocupación. El joven, de 27 años y oriundo de Bovril, permanece desaparecido desde hace más de 10 días y su búsqueda se concentra principalmente en la provincia de Santa Fe, donde habría sido visto por última vez.

Según relató su mamá en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Ana Villalba, Cristian salió de Sunchales el pasado 16 de noviembre, alrededor de las 4.30, con destino a Paraná. La intención era que llegara a la capital entrerriana para ingresar a Casa Lázaro, una institución en la que iba a comenzar un proceso de recuperación de sus problemas de consumo. Sin embargo, nunca llegó a destino y desde entonces la familia no volvió a tener contacto con él.

Villalba contó que recientemente pudo acceder a registros de cámaras de seguridad en la comisaría de Bovril. Allí logró confirmar que Cristian fue captado en la terminal de ómnibus cuando compraba el pasaje junto a su papá, José Luis Romero.

En las imágenes se lo observa vestido con una bermuda de jean, una remera negra y chinelas negras con rayas blancas. Además, llevaba un bolso negro de grandes dimensiones con sus pertenencias.

Descripción de Cristian Gabriel Romero

La mamá brindó detalles sobre las características físicas de su hijo para facilitar su identificación. Cristian mide aproximadamente 1,70 metros o un poco más, tiene tez blanca, ojos verdes y cabello castaño claro.

Un dato importante son las cicatrices visibles que presenta en distintas partes del cuerpo. Tiene marcas en el antebrazo izquierdo, producto de tatuajes que fueron retirados, otras debajo del hombro derecho y también detrás de una de las orejas.

Villalba señaló que, debido a que su hijo trabajó durante mucho tiempo en la construcción, posiblemente tenga la piel más tostada por la exposición al sol.

También lo describió como una persona instruida, respetuosa y carismática, que no suele pasar desapercibida.

El pedido de ayuda de su mamá

Durante su relato, Ana explicó que la situación de Cristian está atravesada por problemas de consumo que se profundizaron especialmente durante los últimos dos años. Según contó, su hijo había logrado sostener sus responsabilidades laborales y familiares durante un tiempo, pero progresivamente fue perdiendo esa capacidad.

La mujer explicó que Cristian era consciente de lo que estaba atravesando y que desde hacía tiempo venía buscando ayuda para iniciar un tratamiento de recuperación.

En ese camino, contó que anteriormente realizaron intentos de abordaje ambulatorio en el centro Huellas de Paraná, aunque consideró que esa modalidad no era suficiente para su situación, porque él continuaba consumiendo.

Finalmente, a través de personas vinculadas a la Iglesia, pudo establecer contacto con los responsables de Casa Lázaro y conseguir una oportunidad para que su hijo ingresara a la institución.

Villalba también explicó que debió establecer límites en el vínculo familiar para resguardar su propia integridad física, ya que en determinadas circunstancias el consumo había generado episodios de violencia hacia ella. Aclaró que esa decisión no significó cortar la relación con su hijo, sino intentar que pudiera reconocer las consecuencias de su situación y aceptar la ayuda que necesitaba.

La última vez que lo vio personalmente fue el 5 de julio, durante un encuentro familiar en Bovril.

Cómo aportar información

La familia solicita la colaboración de la comunidad, especialmente en Santa Fe y las localidades cercanas, para poder dar con el paradero de Cristian Gabriel Romero.

Su mamá pidió que cualquier persona que lo haya visto o tenga información sobre sus movimientos se comunique de inmediato con el 911 o con la comisaría más cercana, ya que el caso ya se encuentra incorporado a la División de Personas Buscadas.

Además, se encuentra disponible el teléfono personal de Ana Villalba, mamá del joven: 3438 443318.

La familia insiste en la importancia de difundir su imagen y sus características físicas para contribuir con la búsqueda.