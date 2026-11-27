En reclamo de sus derechos: Daniel Tavi Celis inició una huelga de hambre y su defensa exige el traslado a Paraná

En reclamo de sus derechos: Daniel Tavi Celis inició una huelga de hambre y su defensa exige el traslado a Paraná. Acusa problemas de salud y deterioro de sus condiciones de encarcelamiento

En reclamo de sus derechos: Daniel Tavi Celis i nició una huelga de hambre y su defensa exige el traslado a Paraná. La medida de fuerza se declaró tras denunciar el agravamiento de las condiciones de detención y restricciones de derechos básicos. La defensa técnica, ejercida por el doctor Augusto Laferriere recurrió ante el Tribunal Oral Federal de Paraná (TOF) basándose en fallos judiciales e informes del propio Servicio Penitenciario.

Tavi Celis está en huelga de hambre tras quedar aislado en la Unidad Penal Nº 1 (UP1) de Paraná. Testimonios e informes de su entorno advirtieron que el interno denuncia estar sufriendo la quita sistemática de derechos básicos , tales como la imposibilidad de trabajar, estudiar, realizar talleres, comunicarse con el exterior y acceder con normalidad al aseo personal y al uso de los sanitarios.

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La medida drástica por parte de Celis se desencadenó pocos días después de que su abogado defensor, el Augusto Diego Lafferriere, formalizara una presentación ante la justicia federal para exigir la restitución de sus derechos y el cese de su aislamiento.

El planteo defensivo ante el Tribunal Oral Federal de Paraná (Expte. Nº FPA 961/16/TO02/95), requirió que revise la resolución del 23 de octubre de 2026 y ordene el traslado definitivo del detenido desde la Unidad Penal Nº 8 Bicentenario de la Revolución de Mayo, de Federal, hacia la UP1 Juan José O’Connor de la capital provincial.

El pedido se sustenta en la aparición de hechos nuevos y sobrevinientes que demuestran que el penal de Federal no puede alojar a Celis en condiciones de habitabilidad dignas.

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Constatación judicial de problemas de salud

Entre los reclamos resalta la sentencia de hábeas corpus correctivo dictada el 3 de noviembre de 2026 por la jueza de Garantías de Federal, Dra. Susana G. Irurzun, donde se constató judicialmente un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención respecto de la situación previa en la UP1.

Según la documentación respaldatoria y la Orden de Servicio Nº 003/26 del penal de Federal, los sanitarios del sector de alojamiento individual se encuentran fuera de las celdas, obligando a los internos a depender de la guardia penitenciaria para que abra la puerta y los acompañe cada vez que necesitan ir al baño.

Esta deficiencia estructural resulta crítica frente al cuadro de salud certificado de Celis, quien padece diabetes tipo 2, enfermedad diverticular y severo dolor abdominal intermitente, patologías que exigen un acceso inmediato y sin intermediaciones a las instalaciones sanitarias.

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Aislamiento prolongado

La defensa alertó además sobre las consecuencias del aislamiento individual transitorio en el Pabellón Nº 2 de la UP8, donde Celis permanece separado de la población penal desde el 12 de abril de 2026 —hace más de 220 días—, convirtiendo una medida cautelar en un régimen de aislamiento sin plazo definido.

!Esta situación no solo vulnera las garantías constitucionales, sino que fue ratificada por los propios profesionales del penal", indica e escrito. Tanto el director de la UP8, Subprefecto Cristian V. Giusti, como la psicóloga de la unidad, Lic. María Florencia Sánchez, aconsejaron evaluar la reubicación y traslado del interno a otro establecimiento con mejores condiciones.

Sobre el vínculo familiar, el escrito judicial remarcó la importancia de resguardar el vínculo afectivo con sus tres hijos menores de edad, afincados a más de 150 kilómetros en la ciudad de Paraná, por lo que el régimen actual de visitas bimestrales resulta insuficiente para sostener la relación paterno-filial.

El reclamo cita la Constitución Nacional, las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso López y otros vs. Argentina), que prohíbe el distanciamiento familiar arbitrario en la ejecución de las penas.

Como antecedente, la defensa recordó que un reciente traslado temporal de acercamiento a la UP1 transcurrió sin ningún tipo de incidente ni objeción disciplinaria.

Finalmente, y frente al cuadro descripto, el abogado defensor solicitó al Tribunal Oral Federal que libre oficio con pronto despacho para efectivizar el traslado definitivo a Paraná asegurando tratamiento médico integral y libre acceso a sanitarios, o bien disponga subsidiariamente medidas de mitigación urgente e inmediata en la unidad de Federal.