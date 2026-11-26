La Selección Argentina venció 3 a 2 a Egipto en los cuartos de final del Mundial que se disputa en Rabat, Marruecos. Con Ángel Ielpo presente en el equipo.

La Selección Argentina de fútbol de talla baja se metió entre las cuatro mejores del mundo y el logro tiene presencia paranaense. Ángel Ielpo forma parte del representativo nacional que este jueves consiguió una enorme victoria por 3 a 2 ante Egipto y selló su boleto a las semifinales del Mundial que se desarrolla en Rabat, Marruecos. Del equipo forma parte el paranaense Ángel Ielpo.

En un encuentro intenso y con un desenlace cargado de tensión, la Albiceleste tuvo que remontar el marcador para quedarse con el triunfo y seguir en carrera por el título mundial.

El duelo de cuartos de final comenzó complicado para Argentina. Egipto se puso en ventaja, el conjunto nacional consiguió empatar, pero los africanos volvieron a adelantarse y se fueron al descanso con el marcador 2 a 1.

En el complemento, Argentina mostró su carácter y reaccionó para cambiar la historia. Primero alcanzó la igualdad y luego consiguió el tercer gol para dar vuelta el resultado y ponerse 3 a 2, en una definición que obligó al equipo a sostener la ventaja hasta el último minuto.

Uno de los momentos determinantes de la jornada llegó cuando Egipto tuvo la posibilidad de igualar desde el punto del penal. Sin embargo, el arquero argentino respondió con una gran intervención y evitó que el rival volviera a meterse en partido.

Con el reloj corriendo y la incertidumbre de un resultado ajustado, Argentina defendió la diferencia y terminó celebrando una victoria que le permite meterse en las semifinales del certamen.

Ángel Ielpo en el equipo

Con Ángel Ielpo como parte del equipo argentino, el sueño mundialista continúa. La Selección está entre las cuatro mejores del torneo y buscará dar un nuevo paso hacia la final, con la ilusión de volver a levantar la copa.