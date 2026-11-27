El cronograma de pagos de la administración píblica de Entre Ríos comenzará el martes 1 de diciembre y finalizará el sábado 5.

El cronograma de pagos de la administración píblica de Entre Ríos comenzará el martes 1 de diciembre y finalizará el sábado 5.

El gobierno provincial dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de noviembre para los agentes activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos. El esquema de pagos se comenzará el martes 1 de diciembre y finalizará el sábado5