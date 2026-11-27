La Cámara de Casación resolvió rechazar el recurso de la defensa y confirmó la continuidad de la prisión preventiva de Gustavo Brondino, por el femicidio de Daiana Mendieta

La Cámara de Casación resolvió rechazar el recurso de la defensa y confirmó la continuidad de la prisión preventiva de Gustavo Brondino, por el femicidio de Daiana Mendieta

Daiana Mendieta fue encontrada sin vida el 7 de octubre y el único imputado del femicidio es Gustavo Brondino.

La Cámara de Casación resolvió rechazar el recurso de la defensa y confirmó la continuidad de la prisión preventiva de Gustavo Brondino, por el femicidio de Daiana Mendieta

La Sala II de la Cámara de Casación Penal de Concordia rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Gustavo Norberto Brondino, imputado por el femicidio de Daiana Mendieta . El imputado, de 55 años, llega al debate oral acusado de homicidio agravado por alevosía y violencia de género, un delito que prevé la pena de prisión perpetua.

El tribunal analizó los agravios planteados sobre la supuesta falta de fundamentos y la violación de garantías procesales respecto al rechazo previo de la morigeración de la prisión preventiva . Tras evaluar los riesgos procesales vigentes, como el posible entorpecimiento de la investigación y la necesidad de preservar pruebas pendientes, los vocales concluyen que "la medida cautelar sigue siendo idónea y proporcional al caso".

En consecuencia, la cámara resolvió rechazar el recurso de casación de la defensa y confirma la continuidad de la prisión preventiva del acusado, imponiendo las costas procesales a la parte vencida.

Argumentos

En fallo unánime dictado el 26 de noviembre de 2026 (Sentencia N° 291), la Sala II de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Entre Ríos —integrada por los vocales Darío Gustavo Perroud, María del Luján Giorgio y María Evangelina Bruzzo— resolvió no hacer lugar al recurso de casación presentado por la defensa técnica de Gustavo Norberto Brondino, ejercida por el doctor Augusto Diego Lafferriere. De este modo, el tribunal de alzada confirmó la resolución emitida el 8 de octubre de 2026 por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, doctor Rubén Alberto Chaia, disponiendo que Brondino continúe bajo prisión preventiva por el plazo de 60 días en una unidad penal carcelaria, además de imponerle las costas del proceso casatorio.

Se rechazó en forma definitiva la pretensión de la defensa de sustituir la prisión preventiva por un arresto domiciliario con monitoreo de tobillera electrónica en una finca rural del departamento Nogoyá.

Al respecto la Justicia determinó que la prisión en la unidad carcelaria es la única medida idónea "para neutralizar el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación, en particular ante la necesidad de preservar la prueba testimonial que deberá producirse durante el juicio".

Asimismo se dispuso el juicio oral ante un Jurado Popular, instancia en la cual se determinará la responsabilidad penal del imputado sobre la base de la prueba acumulada.

Los vocales remarcaron que el monitoreo electrónico y la prisión domiciliaria no impiden las comunicaciones hacia el exterior (vía telefónica o por interpósita persona), lo que generaba un peligro real de injerencia o intimidación sobre testigos clave que deben declarar en el debate.

En tanto, el tribunal valoró conductas materiales previas atribuidas al imputado, tales como la ocultación y descarte del cobertor de su camioneta (donde se halló material genético de la víctima), el borrado de contactos telefónicos, y el hecho de que aún no han sido encontrados ni el teléfono celular de la víctima ni el objeto utilizado para darle muerte.

La Cámara concluyó que la prisión preventiva cumple con los parámetros de proporcionalidad y plazo razonable (llevando poco más de un año de detención), teniendo en cuenta la complejidad de la investigación y la gravedad institucional de los hechos.

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El hecho y la calificación legal

De acuerdo a la intimación fiscal reseñada en la sentencia, el hecho ocurrió el 3 de octubre de 2025, cerca de las 20:00 horas, en un camino vecinal conocido como "de lo Zorrino" o "camino de lo Solda", al norte de la localidad de Mansilla, Departamento Tala.

Según la acusación, Brondino (55 años) citó en un lugar despoblado y rural a Daiana Magalí Mendieta (22 años), aprovechándose de su situación de indefensión y de la asimetría de poder de género, edad y económica existente entre ambos.

En dicho sitio la atacó con saña, causándole severas lesiones y un traumatismo craneoencefálico grave mediante un elemento punzocortante que le provocó la muerte. Posteriormente, su cuerpo fue transportado y arrojado a un aljibe en una zona rural de Sauce Sur, donde fue hallado el 7 de octubre de 2025.

La causa está legalmente calificada como Homicidio Agravado por Alevosía y por Mediar Violencia de Género (Femicidio), en virtud de los artículos 80 incisos 2 y 11 del Código Penal Argentino.

La querella pide para Gustavo Norberto Brondino, prisión perpetua. El veredicto final estará en manos de un tribunal de 12 ciudadanos, ante quienes la Fiscalía y la Querella expondrán los peritajes genéticos, registros fílmicos, llamadas telefónicas y testimonios recabados.