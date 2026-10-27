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La Federación Argentina de Box distinguió a la paranaense Mariela Santini

La secretaria de la Federación Entrerriana de Box, Mariela Santini, fue reconocida por su compromiso con el desarrollo institucional.

27 de octubre 2026 · 16:04hs
Mariela Santini fue distinguida en la ciudad de Colón.

Prensa FEB

Mariela Santini fue distinguida en la ciudad de Colón.

La secretaria de la Federación Entrerriana de Box (FEB), Mariela Santini, fue distinguida como integrante de la Comisión de la Mujer de la Federación Argentina de Box (FAB), en el marco de una jornada pugilística desarrollada en la ciudad de Colón.

El reconocimiento a Santini pone en valor su compromiso con el desarrollo institucional y la participación de las mujeres en los espacios de conducción del boxeo argentino.

La entrega de la distinción se llevó a cabo durante la jornada con la participación de Miriam Santos, presidenta de la Comisión de Boxeo Amateur de la FAB; Luis Doffi, presidente de la Federación Argentina de Box; y Mariano Soraire, quienes acompañaron este reconocimiento a la representante de la FEB.

La actividad formó parte de una agenda de encuentros institucionales que reunió a autoridades y referentes del boxeo entrerriano y nacional, promoviendo el intercambio, el trabajo conjunto y el fortalecimiento de los vínculos entre ambas federaciones. En ese mismo marco, se realizó la presentación de la nueva Comisión Municipal de Boxeo de la ciudad de Colón.

Mariela Santini Federación Argentina de Box Federación Entrerriana de Box Colón
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