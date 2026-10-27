Cuti Romero eligió al heredero de la camiseta 10 de la Selección Argentina

Cuti Romero opinó sobre a quién le daría el histórico número que dejó vacante Lionel Messi, y que anteriormente utilizaron Diego Maradona y Mario Kempes.

"Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico y las condiciones las tiene. Creo que es él", expresó el Cuti Romero refiriéndose a Julián Álvarez.

Cristian Cuti Romero , el nuevo capitán de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi, reveló cuál es su candidato para vestir el número 10 que dejó vacante el ídolo rosarino. Además de cargar con la historia reciente de Leo, el dorsal también lleva momentos imborrables protagonizados por Diego Armando Maradona y Mario Alberto Kempes, leyendas de la Albiceleste.

El Cuti, en una entrevista con Los Edul –la primera como el capitán del seleccionado argentino–, se refirió a qué se tendría que hacer con la camiseta 10. El referente deslizó: "Yo la verdad que la haría un costado, le pondría un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer".

Luego, manifestó: "Se la daría a Juli (Álvarez). Después cada uno tiene el suyo seguramente. Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico y las condiciones las tiene. Creo que es él".

Sin embargo, el central campeón y subcampeón del mundo destacó las otras tantas opciones con las que cuenta la Selección: "Tenemos muchos jugadores muy importantes".

Y ante la pregunta sobre si le gustaría llevarla al de Calchín, el Cuti dijo entre risas: "Creo que sí. Igual se lo dije muchas veces y él quiere seguir con la suya".

El Cuti Romero habló de todo

Romero no esquivó hablar sobre las conspiraciones que circularon después de la final del mundo ante España: "En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral. España hizo bien las cosas, nosotros llegamos con lo justo, no sé si decirle milagro pero nos costó desde lo físico todo el Mundial. Varios llegamos con lo justo, como yo”.

Después de lo que fue el adiós de Messi de la Selección, Cuti se deshizo en elogios y ratificó su admiración por Leo: "Después de su retiro no volvimos a hablar. Hablamos cuando estuvimos en la Selección juntos y obviamente que sigue siendo raro. Todos coincidimos que lo vemos muy bien, que sigue compitiendo, con esas ganas... Lo más importante es que él esté bien, que disfrute con su familia. Hizo y sigue haciendo una carrera que nadie la va a poder igualar".

"Sacando que soy argentino y que lo admiro muchísimo, me pongo a analizarlo como alguien que ve fútbol y para mí es el jugador más grande de toda la historia", sentenció.

Por último, antes de que se conociera queHarry Kane fue el galardonado, opinó sobre el Balón de Oro y el Súper Balón de Oro, al que tiene como mayor candidato a La Pulga: "Hoy en día el premio es un poco marketing y se lo darán al que más seguidores tenga en Instagram capaz, ja. Antes, si te sentabas en una tribuna, mirabas un partido y veías lo que hacía Leo, no había comparación. Por eso es el más grande de la historia".

Y agregó: "En el último tiempo se creó que el que gane la Champions League o el Mundial tendría que ganarlo, pero lo que hace y genera él no se lo he visto a nadie".

Consultado por a quién le entregaría el premio, sin contar a Leo, Romero no dudó: "A Messi. Aunque no se pueda se lo doy":