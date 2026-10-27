Liga Argentina: Rocamora frenó la marcha de River

El Rojo celebró su segunda victoria en la Liga Argentina al derrotar a River 81 a 75. Fue la primer derrota del Millonario en la temporada.

Tomás de Rocamora derrotó 81-75 a River Plate por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol en un tremendo duelo que se disputó con un estadio Julio César Paccagnella colmado de hinchas de ambos equipos. El dueño de casa le arrebató el invicto al Millonario, que venía de tres victorias en fila en condición de visitante.

El Rojo jugó un altísimo primer tiempo en el que dominó a voluntad a su rival, tuvo un profundo bache en el tercer cuarto pero se recuperó en el último con varios puntos altos y se llevó su segundo triunfo de la temporada.

Juan Venegas fue el mejor de la noche con 22 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Conte Grand y Aprea sumaron 12 unidades cada uno, y Agustín Pantano llegó a 11. El más efectivo de Rocamora fue Juan Cruz Krapp quien aportó 15 puntos, 9 tableros y 3 pases gol. Valentino Occhi también logró 15 puntos y Latorre 12.

El plan de Rocamora para frenar al Millonario

Un plan de juego que salió a la perfección le permitió al equipo de Sebastián Amato cerrar el primer cuarto 24-12 arriba e irse al descanso largo con una ventaja de 21 puntos (52-31). 9/13 en triples y una sólida defensa fueron las claves de esos 20 minutos iniciales. Lucas Latorre y Juan Cruz Krapp se erigieron como los principales artífices hasta ahí.

El River que se mostró entre sorprendido en la primera mitad sacó a relucir toda su jerarquía en el reinicio. Cambió el plan, venía con 0/11 en triples pero modificó su suerte, liderado por Juan Pablo Venegas metió un parcial 15-0 que llenó de nervios al local y obligó al tiempo muerto de Sebastián Amato (52-41).

No se pudo recuperar el Rojo de ese golpe, la visita le metió un parcial 27-8 y además abrió un signo de interrogante gigante para los 10 minutos finales (60-58).

Desde las manos de Conte Grand el Millonario pasó al frente en el inicio (60-62), el trámite siguió palo y palo hasta el 69-69 y ahí se calzó la pilcha de héroe Valentino Occhi con tres triples determinantes. River quemó las últimas naves pero Rocamora volvió a mostrarse sólido en ambos costados y terminó celebrando un tremendo triunfo con una multitud de hinchas.

Como sigue el camino del Rojo en la Liga Argentina

Rocamora disputará los próximos ocho encuentros dentro del territorio entrerriano. El Rojo volverá a escena el viernes 6 de noviembre, ocasión en la que enfrentará en el estadio Julio César Paccagnella a Regatas de San Nicolás. 48 horas después volverá a asumir un nuevo desafío en condición de local. En esa ocasión enfrentará a Provincial de Rosario.

El 13 de noviembre los dirigidos por Sebastián Amato se presentarán en Gualeguaychú donde protagonizarán el primer duelo provincial del año ante Central Entrerriano. Luego de esa desafío retornará a la Histórica para afrontar los siguientes dos cotejos. El primero de esa serie fue programado para el 6 de diciembre ante Racing de Avellaneda. Mientras que el 11 de diciembre recibirá a Unión de Mar del Plata.

Tomás de Rocamora disputará su último partido en el año el 16 de diciembre cuando visite a La Unión de Colón en el estadio Carlos Delasoie.

El Rojo iniciará el 2027 disputando dos encuentros en condición de local. El 12 de enero recibirá a Centenarios de Venado Tuerto. Mientras que el 14 de enero enfrentará en el Paccagnella a Villa Mitre de Bahía Blanca.