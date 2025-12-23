La Copa Túnel Subfluvial repartirá premios millonarios

La segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial, que comenzará el 11 de marzo, entregará 36 millones de pesos. Habrá 16 equipos participantes.

Patronato fue el campeón de la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial.

La Copa Túnel Subfluvial vuelve a decir presente y promete, por segundo año consecutivo, transformarse en uno de los grandes acontecimientos futbolísticos del interior del país. La Liga Paranaense y la Liga Santafesina anunciaron oficialmente la realización de la segunda edición del certamen, que contará con 36 millones de pesos en premios y la participación de 16 equipos.

El torneo se disputará entre los meses de marzo y junio, consolidándose como una competencia interprovincial de alto nivel, que no solo eleva la vara deportiva, sino que también jerarquiza a los clubes participantes con un incentivo económico sin precedentes en la región.

La Copa Túnel Subfluvial, un torneo que jerarquiza y despierta expectativas

Con ocho representantes de la Liga Paranaense y ocho de la Liga Santafesina, la Copa Túnel Subfluvial se jugará bajo un formato de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta desde octavos de final, garantizando cruces interprovinciales desde el inicio y encuentros de máxima intensidad.

El atractivo del certamen no solo pasa por el prestigio deportivo, sino también por la magnitud de los premios, que convierten a esta copa en una de las más tentadoras del calendario regional y generan una motivación extra tanto para los planteles como para las instituciones.

Fútbol, identidad e integración regional

La Copa Túnel Subfluvial trasciende el plano deportivo y se erige como un verdadero símbolo de integración entre Entre Ríos y Santa Fe. El nombre del torneo rinde homenaje al Túnel Subfluvial, emblema histórico de unión, desarrollo y trabajo conjunto entre ambas provincias, valores que se reflejan dentro y fuera de la cancha.

Los encuentros se disputarán los días miércoles en horario nocturno, con el siguiente cronograma:

Octavos de final: 11 y 26 de marzo

Cuartos de final: 9 y 23 de abril

Semifinales: 7 y 21 de mayo

Final: 4 y 18 de junio

Los clubes que irán por la gloria en la Copa Túnel Subfluvial

Por la Liga Paranaense de Fútbol, dirán presente: Patronato, Neuquén, Don Bosco, Belgrano, Atlético Paraná, Sportivo Urquiza, Oro Verde e Instituto.

En representación de la Liga Santafesina, competirán: Unión, Colón, La Salle, Gimnasia, Cosmos FC, Independiente, UNL y Nacional.