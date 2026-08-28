Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Sionista le ganó 75 a 48 a San Martín en su estreno en el Torneo Clausura de la Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

Sionista le ganó por 75 a 48 a San Martín de Gazzano, en su estreno en el Torneo Clausura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El Centro hizo pesar el peso de su plantilla para arrancar la competición con una cómoda victoria.

Desde el inicio de las acciones, y durante toda la noche, el equipo dirigido técnicamente por Daniel Hure fue más que un rival tuvo sacrificio pero que se vio superado, consigna Paraná Deportes.

Un 22 a 13 en el primer cuarto fue poner primera, marcar distancia y empezar a construir el partido. Después, el 22 a 10 en el segundo chico volvió a dejar a Sionista con el trámite a su merced.

Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria.

La presión sobre el traslado de San Martín fue un punto de inflexión en el partido. Con una defensa férrea, la visita le generó a su rival un total de 22 pérdidas durante todo el juego. Sionista fue mucho para un San Martín que a pesar de la entrega corrió desde atrás y no pudo ante la superioridad de su oponente.

Es de recordar que la acción semanal de la APB comenzó el miércoles, con dos encuentros, con las victorias de Olimpia sobre Rowing, 62 a 58, y de Quique Club frente a Patronato, 68 a 50.