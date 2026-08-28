Uno Entre Rios | Ovación | Sionista

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Sionista le ganó 75 a 48 a San Martín en su estreno en el Torneo Clausura de la Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

28 de agosto 2026 · 13:12hs
Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria.

Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria.

Sionista le ganó por 75 a 48 a San Martín de Gazzano, en su estreno en el Torneo Clausura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El Centro hizo pesar el peso de su plantilla para arrancar la competición con una cómoda victoria.

Desde el inicio de las acciones, y durante toda la noche, el equipo dirigido técnicamente por Daniel Hure fue más que un rival tuvo sacrificio pero que se vio superado, consigna Paraná Deportes.

liga provincial: recreativo se sumo al grupo de lideres

Liga Provincial: Recreativo se sumó al grupo de líderes

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC.

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Un 22 a 13 en el primer cuarto fue poner primera, marcar distancia y empezar a construir el partido. Después, el 22 a 10 en el segundo chico volvió a dejar a Sionista con el trámite a su merced.

Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria.

Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria.

La presión sobre el traslado de San Martín fue un punto de inflexión en el partido. Con una defensa férrea, la visita le generó a su rival un total de 22 pérdidas durante todo el juego. Sionista fue mucho para un San Martín que a pesar de la entrega corrió desde atrás y no pudo ante la superioridad de su oponente.

Es de recordar que la acción semanal de la APB comenzó el miércoles, con dos encuentros, con las victorias de Olimpia sobre Rowing, 62 a 58, y de Quique Club frente a Patronato, 68 a 50.

Sionista APB Torneo Clausura San Martín
Noticias relacionadas
Boca juega de local nuevamente en su estadio.

Boca Juniors vuelve a La Bombonera ante Lanús

Fabián Medina y Leonardo Andreoli hablaron de las obras en el Estadio de Paraná.

Paraná se prepara para vivir una fiesta internacional del sóftbol en los Juegos Suramericanos

El Kily González ante un gran desafio. 

Sorpresa en la MLS: el Kily González será el nuevo DT del Inter Miami

Estudiantes ganó y se metió a la siguiente instancia.

Estudiantes venció a Barracas Central y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina

Ver comentarios

Lo último

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Ultimo Momento
Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Raúl González inaugura Paraná Metafísico en GAP Galería de Arte

Raúl González inaugura "Paraná Metafísico" en GAP Galería de Arte

Precariedad: casi 70% de los jóvenes argentinos está excluido del empleo formal

Precariedad: casi 70% de los jóvenes argentinos está excluido del empleo formal

Policiales
La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

La Paz: secuestran tumbera y detienen a un joven tras un tiroteo

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Una mujer de Paraná fue engañada por una estafa virtual y entregó 30 millones de pesos

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Gualeguaychú: falleció una mujer víctima del incendio en su vivienda

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Detuvieron a una pareja acusada de incendiar una moto en la zona rural del departamento La Paz

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Feliciano: atraparon otro prófugo por el millonario robo a una estancia

Ovación
Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Murió Jorge Pedersoli, leyenda del automovilismo argentino e histórico motorista del TC

Boca Juniors vuelve a La Bombonera ante Lanús

Boca Juniors vuelve a La Bombonera ante Lanús

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Torneo Clausura de la APB: Sionista superó a San Martín y debutó con una victoria

Paraná se prepara para vivir una fiesta internacional del sóftbol en los Juegos Suramericanos

Paraná se prepara para vivir una fiesta internacional del sóftbol en los Juegos Suramericanos

En Cantilo, arrancó el ciclo de Leonardo Ponzio: la charla con el plantel de River

En Cantilo, arrancó el ciclo de Leonardo Ponzio: la charla con el plantel de River

La provincia
OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

OSER pagó a prestaciones de más 1.000 cuidadores domiciliarios correspondientes a junio

Entre Ríos declaró la Emergencia Hídrica por el fenómeno El Niño

Entre Ríos declaró la Emergencia Hídrica por el fenómeno El Niño

El ciclo Emociones en Familia continúa hoy en Concordia y el martes en Paraná

El ciclo "Emociones en Familia" continúa hoy en Concordia y el martes en Paraná

Agmer exige políticas públicas integrales de contención, tras la muerte de un menor

Agmer exige políticas públicas integrales de contención, tras la muerte de un menor

Consenso Fiscal 2017: Nación cancelará 6.000 millones de pesos a Entre Ríos por ajustes

Consenso Fiscal 2017: Nación cancelará 6.000 millones de pesos a Entre Ríos por ajustes

Dejanos tu comentario