La Federación Entrerriana de Hockey gritó campeón en Rosario

El equipo de Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey lograron el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16 B tras vencer en la final a Salta.

Ascenso y título para los varones de la Federación Entrerriana de Hockey.

Coronación y alegría Panzaverde en La Chicago Argentina. El equipo de Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) es el campeón del Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16 B, que se disputó en Rosario, y logró el ascenso a la división principal para el 2027.

En la final, el combinado de la capital entrerriana se impuso con autoridad sobre Salta, el otro ascendido, al que goleó 4 a 1 gracias a los tantos de Augusto Gómez Roble, Faustino Falco en dos oportunidades y Valentín Benítez. Falco además fue elegido el mejor jugador de la final.

La Federación Entrerriana de Hockey participa del Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16

La Federación Entrerriana de Hockey ascendieron en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16

Previamente, en la semifinal, la FEH derrotó 3 a 2 a Santa Fe, con los tantos de Felipe Vich, Máximo Carletti y Faustino Falco.

Entre Ríos había sido primero en la Zona B, con nueve puntos, tras ganarle 6 a 1 a Mar del Plata (goles de Clemente Piloni Izaguirre, Lázaro Vaiarini Alarcón, Máximo Carletti, Felipe Vich en dos ocasiones y Ricardo Rettore), 1 a 0 a Chile (tanto de Lazaro Vaiarini Alarcón) y 3 a 1 a La Pampa (goles de Faustino Falco y dos de Máximo Carletti).

El plantel de entrerriano estuvo integrado por Valentín Benítez, Fermín Bernabé, Santiago Basiliquitis, Máximo Carletti, Ignacio Colonna, Ignacio Corrales Tejerina, Faustino Falco, Leonardo Fernández, Augusto Gómez Robles, Nazareno Gutiérrez, Rodrigo Morales Toye, Simón Mountfort, Francesco Musante, Agustín Pérez Catalán, Clemente Piloni, Esteban Rettore, Augusto Rodríguez, Ignacio Taffarel, Lázaro Viarini y Felipe Vich.

El cuerpo técnico estuvo integrado por Carlos Salvador Obregón (entrenador), Bautista Salta (preparador físico), Cristian Gastón Benavidez (asistente técnico), Sebastián Piloni (presidente de delegación) y Andrés Federico Falco (jefe de equipo).

Las Damas de la FEH en el Campeonato Argentino de Selecciones

También finalizó el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16 B de Damas, en la localidad bonaerense de Monte Hermoso, donde el elenco femenino de la Federación Entrerriana finalizó en la quinta posición y mantuvo su plaza.

En la Zona B terminó tercero con tres puntos, luego de caer 2 a 0 con La Pampa y 2 a 1 con Bahía Blanca (gol de Catalina Bonarrigo), y de vencer 2 a 0 a Misiones (tantos de Julieta Horisberger y Adara Sangoy).

En las semifinales por la permancencia igualó 0 a 0 con Santa Fe y se impuso 2-1 en los penales australianos para evitar el descenso. Mientras que en el juego por la quinta y sexta posición, goleó 4 a 1 a Santiago del Estero (conquistas en dos oportunidades de Delfina Cuscueta Klocker, Fátima Uriona Devetter y Victoria Díaz).

El plantel estuvo integrado por Adara Sangoy, Amparo Dato, Brenda Romero, Candela Federik Meucci, Catalina Bonarrigo, Catalina Sangoy, Clementina Ramirez Montrull, Delfina Cuscueta Klocker, Delfina Gutiérrez Marek, Isabella Corona, Juana Figoni Pita, Julieta Horisberger, Fátima Uriona Devetter, Martina Wagner, Mía Pereyra Ciancio, Mía Verbauwede, Romnela Vicario, Simona Daidina Carafinni, Sofía Pujol Andrade y Victoria Díaz.

El cuerpo técnico estuvo conformado por Martín Vich (entrenador), Sol Chimento Colman (PF), Valentina Márquez (asistente), Florencia Mutio (entrenadora de aqueras) y Norma Colman (jefa de equipo).