Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

Victoria histórica: Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship 2025

Los Pumas vencieron 29-23 a los All Blacks por la segunda fecha del Rugby Championship 2025, mostrando una gran capacidad defensiva y ofensiva.

23 de agosto 2025 · 20:07hs
Victoria histórica: Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship 2025.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Victoria histórica: Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship 2025.

Los Pumas vencieron 29-23 a los All Blacks por la segunda fecha del Rugby Championship 2025, demostrando gran capacidad defensiva y ofensiva. A pesar del empate 13-13 en el primer tiempo, Argentina dominó varias fases del juego. Con un try de Mateo Carreras y otra oportunidad clara de Bautista Delguy, estuvieron cerca de irse al descanso con ventaja.

A lo largo del primer tiempo, los All Blacks sufrieron las expulsiones de Will Jordan y Tupou Vaa’i, lo que les dejó con dos hombres menos durante un buen tramo del partido. Sin embargo, Los Pumas no lograron capitalizar totalmente la ventaja antes del entretiempo.

Rugby Championship: Los Pumas buscan revancha ante los All Blacks en Vélez.

Rugby Championship: Los Pumas buscan revancha ante los All Blacks en Vélez

Los Pumas comenzaron el Rugby Championship con una derrota ante los All Blacks.

Los Pumas comenzaron el Rugby Championship con una derrota ante los All Blacks

Con una gran actuación, Los Pumas superaron a los All Blacks por 29-23

Ya en los últimos minutos, los All Blacks sufrieron una nueva amarilla para Seevu Reece, lo que los dejó con un hombre menos en los momentos decisivos. Con esta superioridad numérica, Argentina ajustó su juego, aprovechó los espacios y, con solidez defensiva y ataques rápidos, cerró el encuentro 29-23, asegurando una victoria histórica en el Rugby Championship.

Los Pumas All Blacks Rugby Championship
Noticias relacionadas
Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba.

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

El entrerriano Marcos Kremer vuelve a  Los Pumas.

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: Va a ser un gran partido.

El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: "Va a ser un gran partido"

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Ver comentarios

Lo último

INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Ultimo Momento
INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Victoria histórica: Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship 2025

Victoria histórica: Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship 2025

Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

Policiales
Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Concordia: en dos allanamientos se detuvieron a cuatro personas

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Bovril: siete allanamientos por droga, 18 personas identificadas y dos detenidos

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Concordia: un hombre murió por un disparo tras un enfrentamiento entre dos familias

Fuerte accidente en Basavilbaso entre un auto y una camioneta

Fuerte accidente en Basavilbaso entre un auto y una camioneta

Dos menores resultaron heridos en Diamante tras caerse de la moto

Dos menores resultaron heridos en Diamante tras caerse de la moto

Ovación
Victoria histórica: Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship 2025

Victoria histórica: Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship 2025

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Quién es Max Dowman, el pibe de 15 años de Arsenal que hizo historia en la Premier League

Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

Di María le dio la victoria a Rosario Central en el clásico rosarino

Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima

Estudiantes le dio un golpe de autoridad al puntero Jockey y se acercó a la cima

Agustín Canapino con la pole y Mariano Werner con buen sábado en el Gálvez

Agustín Canapino con la pole y Mariano Werner con buen sábado en el Gálvez

La provincia
INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

INTA: confirmaron que en Entre Ríos no hay trabajadores con pase a disponibilidad

Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

Feliciano: Rogelio Frigerio anunció créditos para productores y mejoras viales en la Exposición Rural

Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Elecciones: se definió el orden de las listas por Entre Ríos en la Boleta Única de Papel

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

Túnel Subfluvial: inyectan material hidroactivo en las juntas

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

El Gobierno de Entre Ríos reparará la escuela de La Verbena

Dejanos tu comentario