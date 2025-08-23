Victoria histórica: Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship 2025 Los Pumas vencieron 29-23 a los All Blacks por la segunda fecha del Rugby Championship 2025, mostrando una gran capacidad defensiva y ofensiva. 23 de agosto 2025 · 20:07hs

Foto: Gentileza/Prensa UAR Victoria histórica: Los Pumas derrotaron 29-23 a los All Blacks en el Rugby Championship 2025.

Los Pumas vencieron 29-23 a los All Blacks por la segunda fecha del Rugby Championship 2025, demostrando gran capacidad defensiva y ofensiva. A pesar del empate 13-13 en el primer tiempo, Argentina dominó varias fases del juego. Con un try de Mateo Carreras y otra oportunidad clara de Bautista Delguy, estuvieron cerca de irse al descanso con ventaja.

A lo largo del primer tiempo, los All Blacks sufrieron las expulsiones de Will Jordan y Tupou Vaa’i, lo que les dejó con dos hombres menos durante un buen tramo del partido. Sin embargo, Los Pumas no lograron capitalizar totalmente la ventaja antes del entretiempo.

Rugby Championship: Los Pumas buscan revancha ante los All Blacks en Vélez Los Pumas comenzaron el Rugby Championship con una derrota ante los All Blacks

Con una gran actuación, Los Pumas superaron a los All Blacks por 29-23 Ya en los últimos minutos, los All Blacks sufrieron una nueva amarilla para Seevu Reece, lo que los dejó con un hombre menos en los momentos decisivos. Con esta superioridad numérica, Argentina ajustó su juego, aprovechó los espacios y, con solidez defensiva y ataques rápidos, cerró el encuentro 29-23, asegurando una victoria histórica en el Rugby Championship.