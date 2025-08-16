Los Pumas debutan ante los All Blacks en Córdoba, con transmisión en vivo por Disney+ y ESPN 2. El kickoff será este sábado a las 18.10.

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba.

En su estreno en el Rugby Championship 2025, Los Pumas se enfrentarán a los poderosos All Blacks hoy en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido será transmitido en vivo por Disney+ y ESPN 2, con la previa oficial desde las 16 y el kickoff programado para las 18.10. El árbitro será Pierre Brousset (FFR), asistido por Nic Berry (RA) y Morné Ferreira (SARU). El TMO estará a cargo de Marius van der Westhuizen (SARU) y el FPRO será Damon Murphy (RA).

El encuentro marca un hecho histórico: será la primera vez desde la creación del Rugby Championship con cuatro naciones, en 2012, que Nueva Zelanda disputará dos tests consecutivos en Argentina. La última ocasión en que los neozelandeses jugaron dos veces seguidas en el país fue en 1991, durante una gira por Sudamérica, cuando vencieron en ambos duelos disputados en el estadio de Vélez Sarsfield.

El concordiense Marcos Kremer palpitó el cruce con los All Blacks: "Va a ser un gran partido"

El regreso de un pilar del equipo: vuelve Marcos Kremer

Embed ¡Los 23 para enfrentar a los All Blacks en Córdoba!



¡Hacenos llegar tu mensaje de aliento! #SomosLosPumas pic.twitter.com/zfrZhnuHde — Los Pumas (@lospumas) August 14, 2025

La gran novedad en la formación argentina será el regreso de Marcos Kremer, quien vuelve a vestir la camiseta de Los Pumas tras superar una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas desde el Rugby Championship del año pasado. A sus 28 años, el tercera línea concordiense, actualmente en el Clermont del rugby francés, será titular este sábado en Córdoba. Su presencia es una inyección de potencia y experiencia para el pack argentino.

Un presente prometedor para Los Pumas

Los dirigidos por Felipe Contepomi llegan tras una exigente ventana internacional de julio, donde cayeron en dos ocasiones frente a Inglaterra, vencieron a Uruguay y lograron una histórica victoria ante los British & Irish Lions en Dublín, en la previa de la gira británica por Australia.

Por su parte, Nueva Zelanda enfrentó a Francia en Oceanía, con un saldo perfecto de tres triunfos. Cabe destacar que el equipo dirigido por Fabien Galthié presentó una formación alternativa, que solo logró competir de igual a igual en el primer test.

La deuda pendiente: ganar en casa

Los Pumas buscarán cortar una histórica racha adversa frente a los All Blacks en territorio argentino. En 16 enfrentamientos como locales, el único resultado positivo fue el empate 21-21 en 1985, en la cancha de Ferro Carril Oeste. Los otros 15 encuentros terminaron en triunfo neozelandés.

Sin embargo, el historial reciente ofrece razones para la ilusión: Argentina venció a Nueva Zelanda tres veces en los últimos cuatro años, con resonantes triunfos en Parramatta (2020), Christchurch (2022) y Wellington (2024).

El desafío ahora es lograr una victoria como locales y, además, mantener la consistencia en ambos partidos. Hasta el momento, Los Pumas han tenido actuaciones destacadas en el primer test, pero no lograron sostener el nivel en el segundo encuentro de la serie.

Los All Blacks, en plena transición

Nueva Zelanda llega a esta edición del Rugby Championship en una etapa de reconstrucción, con nuevas caras y algunas ausencias significativas, bajo el liderazgo de Scott Robertson, quien asumió la conducción del equipo tras el Mundial de Francia.

A pesar de los cambios, los All Blacks siguen siendo los All Blacks: un equipo con una historia inmensa y un potencial temible. De los 43 enfrentamientos entre ambos seleccionados, los neozelandeses ganaron 39, con un empate (Ferro, 1985) y tres victorias argentinas.

En el marco del Rugby Championship, este será el 24° enfrentamiento entre ambos, con 20 triunfos para Nueva Zelanda y tres para Los Pumas.

Córdoba vuelve a recibir a Los Pumas

El estadio Mario Alberto Kempes será sede de un test match de Los Pumas por sexta vez en su historia, marcando el esperado regreso del seleccionado argentino a Córdoba tras 11 largos años sin partidos oficiales en la histórica provincia. La última vez que Los Pumas jugaron allí fue en 2014, cuando enfrentaron a Escocia en un emocionante encuentro.

Este partido en Córdoba abrirá la serie de encuentros que Los Pumas disputarán en el Rugby Championship 2025, y una semana después el equipo argentino volverá a enfrentar a los poderosos All Blacks, esta vez en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires. Allí, Los Pumas disputarán su 40º partido internacional en ese escenario, considerado su segunda casa desde 1986, año en que comenzaron a usarlo como cancha principal para sus partidos de local. Esta doble fecha promete emociones fuertes para los fanáticos del rugby argentino, que podrán disfrutar de dos grandes encuentros en poco tiempo y en dos estadios históricos para el deporte nacional.

Las formaciones de Argentina y Nueva Zelanda

Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Bautista Delguy, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Guido Petti, 20- Juan Martín González, 21- Simón Benítez Cruz, 22- Santiago Carreras, 23- Justo Piccardo.

All Blacks: 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Fletcher Newell, 4- Scott Barrett (C), 5- Fabian Holland, 6- Tupou Vaa'i, 7- Du'Plessis Kirifi, 8- Ardie Savea, 9- Cortez Ratima, 10- Beauden Barrett, 11- Rieko Ioane, 12- Jordie Barrett, 13- Billy Proctor, 14- Sevu Reece, 15- Will Jordan.

Suplentes: 16- Samisoni Taukei'aho, 17- Ollie Norris, 18- Pasilio Tosi, 19- Patrick Tuipulotu, 20- Samipeni Finau, 21- Finlay Christie, 22- Anton Lienert-Brown, 23- Damian McKenzie.