Los Pumas comenzaron el Rugby Championship con una derrota ante los All Blacks

Los Pumas debutaron en la competencia que reúne a los mejores conjuntos de hemisferio sur y no pudo ante la poderosa Nueva Zelanda, que ganaron 41 a 24.

El Rugby Championship ya está en marcha: Los Pumas cayeron 41-23 ante los All Blacks en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la primera fecha de este torneo que desde el 2012 reúne a estos cuatro destacados equipos del hemisferio sur.

Los neozelandeses sumaron las cuatro unidades por victoria, pero además le sumaron a su cuenta el punto bonus ya que apoyaron seis tries . Argentina, en total, logró marcar tres tries en esta caída por una diferencia de 18 puntos de distancia .

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

Más allá que los de Felipe Contepomi ya se enfocan en la segunda fecha ante el representativo de Nueva Zelanda (sábado próximo en el José Amalfitani de Liniers), esta es la 14ª aparición de Argentina con una última presentación que fue histórica ya que logró ganarle a las tres potencias en un mismo año. Los Albicelestes consiguieron 14 puntos en el 2024 para tener la mayor cosecha en un mismo certamen.

Además del encuentro en Córdoba, el torneo se inició oficialmente en el Ellis Park de Johannesburgo donde Australia se llevó un triunfo inolvidable como visitante ante Sudáfrica. Los Wallabies perdían 22-0 en apenas 17 minutos de juego, pero se repusieron para anotar un try sobre el cierre de la primera etapa y dar vuelta el juego ante los Springboks en el complemento.

Los de Joe Schmidt, que consiguieron punto bonus al apoyar seis tries en este histórico triunfo fuera de casa, se presentarán nuevamente en territorio sudafricano el próximo sábado con una revancha que se desarrollará en el DHL Stadium de Cape Town.

Hay que recordar que el certamen otorga cuatro puntos para el ganador y reparte dos unidades a cada equipo en caso de empate. Además, aquel combinado que anota cuatro tries o más, o pierde por menos de 7 suma un punto bonus.

Síntesis:

Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delgado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Bautista Delguy, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

Ingresaron: ST: 6' 17- Nahuel Tetaz Chaparro y 18- Joel Sclavi x Vivas y Delgado, 9' 20- Juan Martín González, 22- Santiago Carreras y 19- Guido Petti x Isgró, Molinas y Kremer, 24' 16- Ignacio Ruiz y 21- Simón Benítez Cruz x Montoya y García, 32' 23- Justo Piccardo x Cinti.

Entrenador: Felipe Contepomi.

All Blacks: 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Fletcher Newell, 4- Scott Barrett (C), 5- Fabian Holland, 6- Tupou Vaa'i, 7- Du'Plessis Kirifi, 8- Ardie Savea, 9- Cortez Ratima, 10- Beauden Barrett, 11- Rieko Ioane, 12- Jordie Barrett, 13- Billy Proctor, 14- Sevu Reece, 15- Will Jordan.

Ingresaron: ST: 9' 16- Samisoni Taukei'aho, 17- Ollie Norris, 18- Pasilio Tosi, 21- Finlay Christie x de Groot, Taylor, Newell y Ratima, 15' 19- Patrick Tuipulotu y 23- Damian McKenzie x S. Barrett y Reece, 28' 22- Anton Lienert-Brown x Proctor, 32' 20- Samipeni Finau x Holland.

Entrenador: Scott Robertson

Puntos en el primer tiempo: 3' penal de Beauden Barrett (AB), 8' try de Sevu Reece convertido por Beauden Barrett (AB), 15' try de Rodrigo Isgró convertido por Tomás Albornoz (LP), 23' try de Cortez Ratima convertido por Beauden Barrett (AB), 29' penal de Tomás Albornoz (LP), 36' try de Ardie Savea convertido por Beauden Barrett (AB), 42' try de Sevu Reece convertido por Beauden Barrett (AB).

Resultado parcial: Los Pumas 10-31 All Blacks

Puntos en el segundo tiempo: 10' try de Tomás Albornoz convertido por el mismo (LP), 22' try de Joaquín Oviedo convertido por Tomás Albornoz (LP), 28' try de Samisoni Taukei'aho (AB), 33' try de Samisoni Taukei'aho.

Resultado final: Los Pumas 24-41 All Blacks.

Amonestados: PT: 17' Mayco Vivas (LP). ST: 18' Billy Proctor (AB), 37' Anton Lienert-Brown (AB).

Expulsados: No hubo.

Árbitro: Pierre Brousset (Francia).

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).