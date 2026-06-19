Desde la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) dieron a conocer que la fecha 10 se disputará parcialmente este sábado, cuando se desarrollarán tres partidos. Los otros seis fueron postergados debido a las condiciones climáticas y a la gran cantidad de agua caída durante el jueves en la capital entrerriana.
La 10ª fecha de la Liga Paranaense se jugará de manera parcial
Este sábado sólo habrá cinco encuentros del torneo de la Liga Paranaense. Además, Atlético Paraná y San Benito de Paraná definirá el torneo femenino.
Los encuentros que se jugarán este sábado:
16 (Sub 20, a las 14): Camioneros vs Instituto (en Ministerio)
18 (Sub 20, a las 16): Club VF vs Belgrano
18.30 (Sub 20, a las 18.30): Neuquén vs Formación Independiente
Encuentros postergados: Universitario vs Sportivo, Los Toritos vs Patronato, Peñarol vs Don Bosco, Atlético Paraná vs Palermo, San Benito vs Ciclón del Sur y Argentino Juniors vs Oro Verde
Por el torneo femenino de la Liga Paranaense
Este sábado se jugará la novena y última fecha del certamen femenino de la LPF, en la que el líder, Atlético Paraná, y el escolta, San Benito de Paraná, se enfrentarán por la corona. El Gato buscará su primera estrella en el campeonato de mujeres, mientras que las Santas irán por el tricampeonato.
Los partidos serán:
A las 14: Club VF vs Belgrano
A las 15: Arenas FC vs Camioneros, San Benito vs Oro Verde y San Benito de Paraná vs Atlético Paraná (todos los partidos en el predio de la LPF)