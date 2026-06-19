La 10ª fecha de la Liga Paranaense se jugará de manera parcial

Este sábado sólo habrá cinco encuentros del torneo de la Liga Paranaense. Además, Atlético Paraná y San Benito de Paraná definirá el torneo femenino.

Así luce la cancha de Los Toritos, que este sábado no tendrá acción por la Liga Paranaense.

Desde la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) dieron a conocer que la fecha 10 se disputará parcialmente este sábado, cuando se desarrollarán tres partidos. Los otros seis fueron postergados debido a las condiciones climáticas y a la gran cantidad de agua caída durante el jueves en la capital entrerriana.

Los encuentros que se jugarán este sábado:

Estados Unidos le ganó a Australia y está en 16avos de final del Mundial 2026

16 (Sub 20, a las 14): Camioneros vs Instituto (en Ministerio)

18 (Sub 20, a las 16): Club VF vs Belgrano

18.30 (Sub 20, a las 18.30): Neuquén vs Formación Independiente

Encuentros postergados: Universitario vs Sportivo, Los Toritos vs Patronato, Peñarol vs Don Bosco, Atlético Paraná vs Palermo, San Benito vs Ciclón del Sur y Argentino Juniors vs Oro Verde

Por el torneo femenino de la Liga Paranaense

Este sábado se jugará la novena y última fecha del certamen femenino de la LPF, en la que el líder, Atlético Paraná, y el escolta, San Benito de Paraná, se enfrentarán por la corona. El Gato buscará su primera estrella en el campeonato de mujeres, mientras que las Santas irán por el tricampeonato.

Los partidos serán:

A las 14: Club VF vs Belgrano

A las 15: Arenas FC vs Camioneros, San Benito vs Oro Verde y San Benito de Paraná vs Atlético Paraná (todos los partidos en el predio de la LPF)