Neuquen puede consagrarse campeón de la Liga Paranaense

Si el Pingüino gana su partido y Sportivo Urquiza pierde el suyo, el equipo Aurirrojo sumará su sexta estrella en la Liga Paranaense.

Neuquen depende de sí mismo para coronarse bicampeón de la Liga Paranaense.

Este puede ser un gran día para el Atlético Neuquen Club, ya que podría lograr su sexto título en la Primera División de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) . Para ello, el Pingüino, que es el líder del certamen, deberá ganar su compromiso de este domingo y esperar que su escolta, Sportivo Urquiza, pierda su partido.

El cuadro Aurirrojo será anfitrión de San Benito, mientras que la V Azulada será visitado por Club VF.

Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

Neuquen es el campéon de la Liga Paranaense

El resto de los partidos de la 15ª fecha del campeonato serán Palermo-Instituto, Oro Verde-Ciclón del Sur, Don Bosco-Camioneros, Belgrano-Atlético Paraná (en Ministerio), Los Toritos-Argentino Juniors y Peñarol-Formación Independiente. Todos los partidos de Primera serán a partir de las 15.30 (Sub 20 desde las 13.30).

La fecha se había iniciado con el triunfo de Universitario por 2 a 0 sobre Patronato.

Las posiciones son: Neuquen 37 puntos; Sportivo Urquiza 33; Oro Verde y Don Bosco 30; Universitario 28; Belgrano 27; Instituto 24; Club VF, Ciclón del Sur y San Benito 21; Patronato 19; Atlético Paraná 17; Peñarol 15, Formación Independiente 13; Camioneros y Palermo 9; Los Toritos 7 y Argentino Juniors 0.

Por el femenino de la Liga Paranaense

Se jugará la tercera fecha del Torneo Clausura de la LPF. A las 11, Belgrano-Club VF (en Ministerio); a las 15 (en el predio de la LPF): Atl. Paraná-Neuquen, Oro Verde-Camioneros y Arenas FC-San Benito Paraná. Libre: San Benito.

Las posiciones son: San Benito Paraná 6 puntos; Atlético Paraná y Camioneros 4; Neuquén, Arenas FC, San Benito y Club VF 3; Belgrano y Oro Verde 0.

Comienza el torneo de Paraná Campaña

Se iniciará este domingo el Torneo Clausura Osvaldo El Abuelo González y Roberto Ridolfi de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC). Habrá nueve encuentros para las zonas norte, centro y sur. Los partidos de Primera serán a las 15.40

En la Zona Norte jugarán: Independiente FBC de Hernandarias-Juventud Unida de Bovril, Deportivo Tuyango de Piedras Blancas-Atlético Hernandarias y Unión FBC de Alcaraz-Unión Agrarios Cerrito; libre Deportivo Bovril.

En la Zona Centro: Juventud Sarmiento de Hasenkamp-Litoral de María Grande, Asociación Diego Maradona de María Grande-Cañadita Central de Seguí y Seguí FBC-Atlético Hasenkamp; libre Atlético María Grande.

En la Zona Sur: Deportivo Tabossi-Cultural de Crespo, Arsenal de Viale-Unión de Crespo y Sarmiento de Crespo-Unión de Viale; libre Viale FBC.