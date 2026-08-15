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Se abre la fecha 16 del torneo de la Liga Paranaense

Este sábado habrá dos partidos de la Liga Paranaense: Club VF-Formación Independiente y Peñarol-Argentino Juniors. El resto de la jornada será el domingo.

15 de agosto 2026 · 08:29hs
Este sábado habrá dos partidos por la Liga Paranaense.

Prensa Club VF

Este sábado habrá dos partidos por la Liga Paranaense.

Con la reciente consagración del Atlético Neuquen Club como campeón, las dos últimas fechas del certamen de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) definirán cuáles equipos jugarán la Supercopa y cuáles la Copa de la Liga. Con dos partidos este sábado se abrirá la fecha 16 del certamen.

Los partidos de la categoría Sub 20 se jugarán desde las 13.30, mientras que los duelos de Primera iniciarán a las 15.30.

Los jugadores de Neuquen celebrando el bicampeonato.

Neuquen es el campéon de la Liga Paranaense

Neuquen depende de sí mismo para coronarse bicampeón de la Liga Paranaense.

Neuquen puede consagrarse campeón de la Liga Paranaense

El sábado se medirán Club VF-Formación Independiente y Peñarol-Argentino Juniors.

Mientras que el domingo jugarán Atlético Paraná-Los Toritos (en Ministerio), Universitario-Belgrano, Camioneros-Patronato (en Los Toritos), San Benito-Don Bosco, Ciclón del Sur-Neuquen (en Peñarol), Instituto-Oro Verde y Sportivo Urquiza-Palermo.

Las posiciones son Neuquen 40 puntos; Sportivo Urquiza 34; Oro Verde 33; Don Bosco* y Belgrano 30; Universitario 28; Instituto 27; Club VF 22; Ciclón del Sur y San Benito 21; Patronato 19; Peñarol 18; Atlético Paraná 17; Formación Independiente 13; Los Toritos 10; Camioneros* y Palermo 9; Argentino Juniors 0. (*): el resultado queda en suspenso hasta que resuelva el Tribunal de Disciplina de la LPF.

A la Supercopa de la LPF se clasificarán del primero al décimo y a la Copa de la Liga del 11° al 18°.

Por el femenino de la Liga Paranaense

Este fin de semana también se jugará la cuarta fecha del Torneo Clausura Femenino de la LPF. El sábado habrá dos partidos, mientras que el domingo se disputarán los dos restantes.

El sábado, a las 11, se medirán Club VF-Arenas FC; mientras que a las 14 se enfrentarán Neuquen-Oro Verde. El domingo, desde las 11, jugarán Camioneros-Belgrano (en Toritos) y San Benito-Atlético Paraná. Libre quedará San Benito Paraná

Las posiciones son: San Benito Paraná 9 puntos; Camioneros 7; Neuquen y Club VF 6; Atlético Paraná 4; Arenas FC y San Benito 3; Belgrano y Oro Verde 0.

Liga Paranaense Club VF Peñarol Argentinos Juniors
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