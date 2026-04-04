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Se postergó el inicio del torneo de la Liga Paranaense

Como consecuencia de las lluvias caídas en las últimas horas, desde la Liga Paranaense decidieron suspender la primera fecha prevista para este domingo.

4 de abril 2026 · 21:22hs
Así estaban las canchas de la Liga Paranaense.

Prensa LPF

Así estaban las canchas de la Liga Paranaense.

Como consecuencias de las lluvias caídas en las últimas horas, la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) anunció la suspensión del inicio de sus torneos para las categorías Primera y Sub 23, que estaban previstos para este domingo con la disputa de la primera fecha.

Según informaron desde la entidad, en las próximas horas se dará a conocer la reprogramación de los encuentros.

Rubén Forestello le abrió la puerta a su salida.

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Por salud, Arnaldo Sialle dejó de ser el entrenador tras la caída de su equipo.

Un entrenador tuvo un pico de presión en el entretiempo y dejó de ser el DT tras el partido

El anuncio de la Liga Paranaense

Liga Paranaense lluvias suspensión Fútbol
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