Se postergó el inicio del torneo de la Liga Paranaense

Como consecuencia de las lluvias caídas en las últimas horas, desde la Liga Paranaense decidieron suspender la primera fecha prevista para este domingo.

Como consecuencias de las lluvias caídas en las últimas horas, la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) anunció la suspensión del inicio de sus torneos para las categorías Primera y Sub 23, que estaban previstos para este domingo con la disputa de la primera fecha.