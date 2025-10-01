Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia.

La Libertad Avanza confirmó que la visita de Milei a Paraná fue reprogramada para este sábado a las 19. Sturzenegger visitará Concordia sin fecha definida.

El presidente Javier Milei visitará Paraná este sábado a las 19 , en el marco de la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de 2025. La visita fue confirmada por referentes de la agrupación política que lidera el mandatario nacional.

Cabe señalar que la visita había sido originalmente programada para el viernes 3 de octubre, pero en las últimas horas fue reprogramada para el día siguiente. La agenda original de la comitiva oficial incluía una recorrida por el Parque Urquiza durante la tarde, junto a dirigentes nacionales y referentes provinciales del espacio, aunque aun no está oficializado el recorrido.

Javier Milei: "Quieren instalar que no puedo bajar al territorio porque la gente me odia"

Javier Milei en Paraná.jpeg Foto: Archivo/UNO

Según trascendió, Milei estará acompañado por Andrés Laumann, primer candidato a diputado nacional; Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, postulantes al Senado; así como también por Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider, quienes ocupan el segundo y tercer lugar en la lista de diputados nacionales.

Fregonese y Schneider se integraron a la boleta a través de la alianza entre La Libertad Avanza y el gobernador Rogelio Frigerio, que permitió la incorporación del PRO y sectores de la UCR al armado libertario en Entre Ríos.

Federico Sturzenegger visitará Entre Ríos en el marco de la campaña legislativa

Federico Sturzenegger y Daniel Scioli.jpeg

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, visitará Entre Ríos en los próximos días, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta. La noticia fue confirmada a Diario Río Uruguay por Andrés Laumann, candidato a diputado nacional por la alianza La Libertad Avanza, que aglutina al oficialismo nacional y provincial.

Laumann explicó que la visita se enmarca dentro de un despliegue territorial con miras a las elecciones legislativas de octubre de 2025. Además, detalló que este recorrido forma parte del acuerdo electoral entre el gobierno de la Nación, encabezado por Javier Milei, y el gobierno de la provincia de Entre Ríos.

"Es un paso más en el fortalecimiento de esta alianza política que busca consolidar la presencia en la región", subrayó el candidato.