Uno Entre Rios | La Provincia | Javier Milei

Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia

La Libertad Avanza confirmó que la visita de Milei a Paraná fue reprogramada para este sábado a las 19. Sturzenegger visitará Concordia sin fecha definida.

1 de octubre 2025 · 09:20hs
Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia.

Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia.

El presidente Javier Milei visitará Paraná este sábado a las 19, en el marco de la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de 2025. La visita fue confirmada por referentes de la agrupación política que lidera el mandatario nacional.

Cabe señalar que la visita había sido originalmente programada para el viernes 3 de octubre, pero en las últimas horas fue reprogramada para el día siguiente. La agenda original de la comitiva oficial incluía una recorrida por el Parque Urquiza durante la tarde, junto a dirigentes nacionales y referentes provinciales del espacio, aunque aun no está oficializado el recorrido.

La comitiva de Javier Milei recorrerá el Parque Urquiza en Paraná junto a Andrés Laumann,  Joaquín Benegas Lynch, Romina Almeida y los aliados del PRO y UCR 

Javier Milei estará este viernes en Paraná

Javier Milei atribuyó las protestas en Ushuaia que obligaron a suspender un acto a una estrategia del kirchnerismo para impedir su presencia en el territorio.

Javier Milei: "Quieren instalar que no puedo bajar al territorio porque la gente me odia"

LEER MÁS: Javier Milei estará este viernes en Paraná

La visita de Milei a Paraná será este sábado a las 19

Javier Milei en Paraná.jpeg

Según trascendió, Milei estará acompañado por Andrés Laumann, primer candidato a diputado nacional; Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, postulantes al Senado; así como también por Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider, quienes ocupan el segundo y tercer lugar en la lista de diputados nacionales.

Fregonese y Schneider se integraron a la boleta a través de la alianza entre La Libertad Avanza y el gobernador Rogelio Frigerio, que permitió la incorporación del PRO y sectores de la UCR al armado libertario en Entre Ríos.

Federico Sturzenegger visitará Entre Ríos en el marco de la campaña legislativa

Federico Sturzenegger y Daniel Scioli.jpeg

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, visitará Entre Ríos en los próximos días, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta. La noticia fue confirmada a Diario Río Uruguay por Andrés Laumann, candidato a diputado nacional por la alianza La Libertad Avanza, que aglutina al oficialismo nacional y provincial.

Laumann explicó que la visita se enmarca dentro de un despliegue territorial con miras a las elecciones legislativas de octubre de 2025. Además, detalló que este recorrido forma parte del acuerdo electoral entre el gobierno de la Nación, encabezado por Javier Milei, y el gobierno de la provincia de Entre Ríos.

"Es un paso más en el fortalecimiento de esta alianza política que busca consolidar la presencia en la región", subrayó el candidato.

Javier Milei Paraná La Libertad Avanza
Noticias relacionadas
las calles de ushuaia amanecieron con carteles en rechazo a la visita de javier milei

Las calles de Ushuaia amanecieron con carteles en rechazo a la visita de Javier Milei

La próxima parada del presidente, Javier Milei, será Tierra del Fuego; y en carpera figuran Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro.

Milei recorrerá 10 provincias en el cierre de campaña, entre las cuáles estará Entre Ríos

Un relevamiento nacional analizó el rumbo político y económico y las emociones generadas por  Javier Milei. Entre la Esperanza y la Decepción.

Sólo 3 de 10 argentinos están satisfechos con el rumbo político económico

javier milei ante la onu: criticas al organismo y un pedido de liberacion de nahuel gallo

Javier Milei ante la ONU: críticas al organismo y un pedido de liberación de Nahuel Gallo

Ver comentarios

Lo último

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Ultimo Momento
Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Billeteras virtuales ya no comercializan dólares

Billeteras virtuales ya no comercializan dólares

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Policiales
Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Ovación
La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

Lorenzo y Bianca van a nadar por primera vez en el mar de Brasil

Lorenzo y Bianca van a nadar por primera vez en el mar de Brasil

Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional

Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional

La provincia
Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Misión Eco Botellas: estudiantes de General Ramírez recolectaron 800 kilos de plástico

Misión Eco Botellas: estudiantes de General Ramírez recolectaron 800 kilos de plástico

Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia

Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

Dejanos tu comentario