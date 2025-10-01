El presidente Javier Milei visitará Paraná este sábado a las 19, en el marco de la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de 2025. La visita fue confirmada por referentes de la agrupación política que lidera el mandatario nacional.
Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia
La Libertad Avanza confirmó que la visita de Milei a Paraná fue reprogramada para este sábado a las 19. Sturzenegger visitará Concordia sin fecha definida.
Cabe señalar que la visita había sido originalmente programada para el viernes 3 de octubre, pero en las últimas horas fue reprogramada para el día siguiente. La agenda original de la comitiva oficial incluía una recorrida por el Parque Urquiza durante la tarde, junto a dirigentes nacionales y referentes provinciales del espacio, aunque aun no está oficializado el recorrido.
LEER MÁS: Javier Milei estará este viernes en Paraná
La visita de Milei a Paraná será este sábado a las 19
Según trascendió, Milei estará acompañado por Andrés Laumann, primer candidato a diputado nacional; Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, postulantes al Senado; así como también por Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider, quienes ocupan el segundo y tercer lugar en la lista de diputados nacionales.
Fregonese y Schneider se integraron a la boleta a través de la alianza entre La Libertad Avanza y el gobernador Rogelio Frigerio, que permitió la incorporación del PRO y sectores de la UCR al armado libertario en Entre Ríos.
Federico Sturzenegger visitará Entre Ríos en el marco de la campaña legislativa
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, visitará Entre Ríos en los próximos días, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta. La noticia fue confirmada a Diario Río Uruguay por Andrés Laumann, candidato a diputado nacional por la alianza La Libertad Avanza, que aglutina al oficialismo nacional y provincial.
Laumann explicó que la visita se enmarca dentro de un despliegue territorial con miras a las elecciones legislativas de octubre de 2025. Además, detalló que este recorrido forma parte del acuerdo electoral entre el gobierno de la Nación, encabezado por Javier Milei, y el gobierno de la provincia de Entre Ríos.
"Es un paso más en el fortalecimiento de esta alianza política que busca consolidar la presencia en la región", subrayó el candidato.