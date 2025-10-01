Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional.

Los fans de todo el mundo podrán votar para elegir a quienes merecen ser incluidos en el Salón de la Fama del Tenis Internacional en la categoría Jugador. La Clase 2026 tendrá la oportunidad de elegir a tres leyendas: Roger Federer, Juan Martín del Potro y Svetlana Kuznetsova, quienes lograron destacados éxitos en el tenis mundial.

Roger Federer es una de las figuras más emblemáticas en la historia del tenis. Con 20 títulos de Grand Slam en su haber, se ha convertido en uno de los jugadores más exitosos de todos los tiempos. Su primer título lo obtuvo en Wimbledon 2003, a los 21 años, y a partir de ahí comenzó una carrera legendaria. Durante más de 300 semanas, Federer se mantuvo en el puesto número 1 del mundo, y logró un total de 103 títulos ATP a lo largo de su carrera. Su elegancia en la cancha y su actitud deportiva lo han hecho querido en todo el mundo, y fue elegido 13 veces para recibir el Premio Stefan Edberg a la Deportividad. Además, fue el jugador favorito de los fans durante 19 años consecutivos, entre 2003 y 2021.

Juan Martín del Potro, por su parte, ha sido una de las grandes figuras del tenis argentino y mundial. Su victoria en el US Open de 2009, al derrotar a Roger Federer en una final épica, marcó el inicio de su camino hacia la inmortalidad en el tenis. Ese año también alcanzó el top 10 del ranking ATP, siendo el jugador más joven en lograrlo. Con 22 títulos en su carrera, Del Potro también destacó por su valentía al guiar a Argentina a ganar la Copa Davis en 2016, el primer título de este tipo en la historia del tenis argentino. En los Juegos Olímpicos de Río 2016, además, obtuvo una medalla de plata, consolidándose como uno de los tenistas más completos y queridos de su generación.

Svetlana Kuznetsova ha sido una de las jugadoras más exitosas y completas del tenis femenino. Con cuatro títulos de Grand Slam en su carrera, dos en singles y dos en dobles, Kuznetsova ha demostrado su versatilidad en la cancha. Se consagró en el Abierto de Estados Unidos en 2004 y en Roland Garros en 2009, y también logró títulos de dobles en los Abiertos de Australia en 2005 y 2012. A lo largo de sus 15 años de carrera, acumuló 18 títulos en singles y 16 en dobles, y llegó a ser número 2 del mundo en singles y número 3 en dobles. Además, fue pieza clave en los triunfos de Rusia en la Bille Jean King Cup, logrando tres títulos con su país.

Los resultados de la votación de los fans se anunciarán poco después del período de votación. Tras el recuento oficial, se revelará la fecha de la Celebración de Inducción 2026. Los tres jugadores propuestos han dejado una huella profunda en la historia del tenis, y su inclusión en el Salón de la Fama sería el reconocimiento a sus extraordinarias carreras y contribuciones al deporte.