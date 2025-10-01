Uno Entre Rios | Policiales | Piedras Blancas

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

Lo dijo Daniela Dreger, madre de una mujer que denunció un ataque sexual en Piedras Blancas. El supuesto agresor es un adolescente inimputable.

1 de octubre 2025 · 10:26hs
Lo dijo Daniela Dreger

Lo dijo Daniela Dreger, madre de una mujer que denunció un ataque sexual en Piedras Blancas. El supuesto agresor es un adolescente inimputable.

La tranquilidad de Piedras Blancas, en el departamento La Paz, se vio quebrantada la semana pasada por un presunto ataque sexual a una mujer de 33 años. El suceso ocurrió en zona del camping Pirayú, entre las 14 y 15 del jueves pasado. El agresor, según trascendió, es un menor de 15 años. El hecho provocó una marcha multitudinaria el sábado por la tarde: vecinos y familiares de la víctima se convocaron en la plaza principal y luego se trasladaron hasta la comisaría local.

El joven habría sido trasladado, en primera instancia, hacia a La Paz y, desde allí al área de Salud Mental del hospital San Martín, donde luego de evaluarlo determinaron que no tenia criterios de internación por lo que quedó en custodia de un familiar en Hernandarias. La causa está en manos de la fiscal de La Paz, Paula Gareis, y se encuentra en etapa investigativa.

Piedras Blancas marchó por justicia para una joven abusada. Imagen: Piedras Blancas hoy.

Piedras Blancas marchó y pidió Justicia para la joven abusada cerca de un camping

Hay un menor de 15 años imputado por el abuso ocurrido en la zona cercana al camping Pirayú en Piedras Blancas. Exigen justicia con una marcha 

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Marcha Piedras Blancas

En diálogo con La Mañana de La Red 88.1, Daniela Dreger, madre de la víctima, dijo: "Lo que le pasó a mi hija es muy fuerte porque estamos viviendo con un pueblo chico que nunca pensás que te puede pasar esto. La verdad que no le encontramos explicación".

En cuanto al episodio que le tocó vivir a su hija, relató: "Ella estaba caminando por un sendero y en medio de esa caminata fue abordada por este chico. Ella sentía pasos atrás y de repente la empezó a atacar, arrastrándola, pegándole y amenazándola. Ella no pudo con su fuerza. Gracias a Dios está con vida y no la mató".

Vecinos y familiares marcharon el sábado

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA:

DANIELA DREGGER

LEER MÁS. Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Adolescente inimputable

En cuanto al agresor, la mujer aseguró que es un adolescente, con lo cual es inimputable (eximido de responsabilidad penal). "Es un chico de 15 años. Es conocido. Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más. El chico es menor de edad, pero tiene que haber un lugar para él. No puede quedar suelto, porque aparte es un peligro y yo no sé cómo va a seguir esto y no puede estar suelto", completó.

Consultada si el adolescente tendría problemas de salud mental, como trascendió desde la Justicia, dijo: "Sinceramente no lo veo, pero no sé cuáles son sus diagnósticos. Para mí él tendrá un problemita, pero él está en su cabales porque está asistiendo a un colegio. Hay un fiscal que está actuando pero todavía mi hija no ha sido llamada para hablar".

Finalmente, comentó que su hija está contenida por todo su entorno. "Está bien contenida, con apoyo de la familia, de Dios y de la iglesia Evangélica a la que asiste. Es a lo que uno se aferra. Uno confía en Dios. Pero también está la otra parte: también esperamos justicia".

Piedras Blancas abuso Justicia Joven Menor
Noticias relacionadas
Los huevos tenían como destino Concordia.

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

tras una decada de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en parana por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

hallan un cuerpo en el rio uruguay: se presume que se trata de pablo javier acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

La mamá de Jeremías en la marcha que hubo en Concepción del Uruguay.

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Ver comentarios

Lo último

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Ultimo Momento
Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Billeteras virtuales ya no comercializan dólares

Billeteras virtuales ya no comercializan dólares

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Policiales
Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Ovación
La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

Lorenzo y Bianca van a nadar por primera vez en el mar de Brasil

Lorenzo y Bianca van a nadar por primera vez en el mar de Brasil

Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional

Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional

La provincia
Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Misión Eco Botellas: estudiantes de General Ramírez recolectaron 800 kilos de plástico

Misión Eco Botellas: estudiantes de General Ramírez recolectaron 800 kilos de plástico

Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia

Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

Dejanos tu comentario