Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

La tranquilidad de Piedras Blancas, en el departamento La Paz, se vio quebrantada la semana pasada por un presunto ataque sexual a una mujer de 33 años. El suceso ocurrió en zona del camping Pirayú, entre las 14 y 15 del jueves pasado. El agresor, según trascendió, es un menor de 15 años. El hecho provocó una marcha multitudinaria el sábado por la tarde: vecinos y familiares de la víctima se convocaron en la plaza principal y luego se trasladaron hasta la comisaría local.

El joven habría sido trasladado, en primera instancia, hacia a La Paz y, desde allí al área de Salud Mental del hospital San Martín, donde luego de evaluarlo determinaron que no tenia criterios de internación por lo que quedó en custodia de un familiar en Hernandarias. La causa está en manos de la fiscal de La Paz, Paula Gareis, y se encuentra en etapa investigativa.

Marcha Piedras Blancas Imágenes: Piedras Blancas Hoy

En diálogo con La Mañana de La Red 88.1, Daniela Dreger, madre de la víctima, dijo: "Lo que le pasó a mi hija es muy fuerte porque estamos viviendo con un pueblo chico que nunca pensás que te puede pasar esto. La verdad que no le encontramos explicación".

En cuanto al episodio que le tocó vivir a su hija, relató: "Ella estaba caminando por un sendero y en medio de esa caminata fue abordada por este chico. Ella sentía pasos atrás y de repente la empezó a atacar, arrastrándola, pegándole y amenazándola. Ella no pudo con su fuerza. Gracias a Dios está con vida y no la mató".

Vecinos y familiares marcharon el sábado

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA:

DANIELA DREGGER

Adolescente inimputable

En cuanto al agresor, la mujer aseguró que es un adolescente, con lo cual es inimputable (eximido de responsabilidad penal). "Es un chico de 15 años. Es conocido. Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más. El chico es menor de edad, pero tiene que haber un lugar para él. No puede quedar suelto, porque aparte es un peligro y yo no sé cómo va a seguir esto y no puede estar suelto", completó.

Consultada si el adolescente tendría problemas de salud mental, como trascendió desde la Justicia, dijo: "Sinceramente no lo veo, pero no sé cuáles son sus diagnósticos. Para mí él tendrá un problemita, pero él está en su cabales porque está asistiendo a un colegio. Hay un fiscal que está actuando pero todavía mi hija no ha sido llamada para hablar".

Finalmente, comentó que su hija está contenida por todo su entorno. "Está bien contenida, con apoyo de la familia, de Dios y de la iglesia Evangélica a la que asiste. Es a lo que uno se aferra. Uno confía en Dios. Pero también está la otra parte: también esperamos justicia".