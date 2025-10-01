Uno Entre Rios | Economia | Dólar

El dólar oficial sube a $1.450 en el Banco Nación

Por su parte, la brecha entre el dólar mayorista y el CCL se consolida en los dos dígitos. El Gobierno volvió a intervenir sobre el tipo de cambio oficial.

1 de octubre 2025 · 12:27hs
La primera jornada de octubre empezó con volatilidad para el dólar oficial y los financieros, continuando la tendencia vista el martes, cuando el tipo de cambio mayorista debió ser intervenido para que no volviera a tocar el techo de la banda y con una brecha contra el CCL que merodea las dos cifras. En las primeras operaciones de este miércoles, el Banco Nación lo vende a $1.450, una suba de $50 contra ayer.

En este sentido, las compras limitadas que realizó el Tesoro, contrarias a las expectativas de la city, que esperaba que el Gobierno engrose sus reservas gracias a la liquidación extraordinaria de las cerealeras, sumaron más leña al fuego de una posible devaluación.

El Gobierno nacional reinstaló un cepo que limita la compra de dólares financieros.

Mercado Pago y Cocos apagaron la venta de dólar oficial tras la aclaración del Banco Central (BCRA9 que habló de una “interpretación errónea” de las fintech

Dólar: presión sobre el oficial

Este miércoles, el dólar oficial se vende a $1.427 en el sector mayorista, un salto de $47 respecto al cierre de este martes.

Ayer, luego de que tocara un pico de $1.450 sobre el mediodía, se detectaron una "barrera" de órdenes de venta a $1.380, que desinflaron los precios hasta ubicarlos por debajo de los $1.400. De esa manera, cerró septiembre con una suba de 2,8% ($38).

Este 1 de octubre fuentes del mercado volvieron a notar el mismo modus operandi que ayer, con una barrera de órdenes de venta a $1.425, aunque de momento la cotización se ubica por encima.

En el sector minorista, esta jornada se vende a $1.450,3 y se compra a $1.392,5, según el relevamiento que realiza el Banco Central. Mientras, en el Banco Nación ya se mostraron las primeras fluctuaciones: sube 3,5% respecto a este martes, hasta los $1.450.

Dólar

De acuerdo a Ámbito Financiero, la divisa norteamericana avanzó 3,3% el mes pasado, de acuerdo al promedio de bancos del BCRA, mientras que en el Banco Nación lo hizo 2,9%, al igual que lo hizo por extensión el dólar tarjeta.

En este contexto, las billeteras virtuales encendieron la alarma este martes en el mercado al suspender la venta de dólar oficial. La medida disparó una ola de rumores en las redes y obligó al Central a salir a aclarar que no hubo cambios en la normativa. Según la autoridad monetaria, las billeteras estuvieron todo este tiempo haciendo una "interpretación errónea de la norma".

Crece la brecha con los dólares paralelos

Es en este marco en que la brecha cambiaria vuelve a tomar protagonismo, sobre todo en la comparación contra los dólares financieros. El dólar MEP avanza 1,6% a $1.517,39 y la brecha contra el mayorista es de 4,7%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) sube 1,3% a $1.561,56, con un spread del 8,1%.

Por otro lado, el dólar blue subió $15 (1,1%) a $1.445 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Asimismo, los contratos de dólar futuro operan sin una tendencia clara. El mercado "pricea" que en diciembre el tipo de cambio mayorista llegará hasta los $1.603.

