Con la disputa de cuatro encuentros comenzó este martes por la noche la actividad correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la ocasión festejaron Recreativo, Ciclista, Sionista y Paracao.
APB: Recreativo se sumó al lote de líderes
El Bochas superó a Estudiantes en el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura de la APB. También ganaron Sionista, Paracao y Ciclista.
El Bochas sorprendió a Estudiantes al derrotarlo en condición de local con un categórico 71 a 53. Con este resultado conservó su invicto y se sumó al grupo de líderes del certamen.
En este sector también se encuentra Sionista. El Centro Juventud pisó con firmeza en Crespo al derrotar a Unión 90 a 71.
Por otro lado, Ciclista superó en el estadio Juan Baglietto a San Martín por 57 a 43. Mientras que en el Gigante del Sur Paracao derrotó 83 a 73 a Patronato.
Resultados de la octava fecha del Torneo Clausura de la APB
Martes
Ciclista 57 - San Martín 43
Recreativo 71 -Estudiantes 53
Paracao 83 - Patronato 73
Unión 71 - Sionista 90
Miércoles
21.30: Rowing Talleres
21.30: Quique
Echagüe
Libre: Olimpia
Sionista, Recreativo y el CAE lideran el certamen
Con los resultados registrados las posiciones quedaron de la siguiente manera
Estudiantes 14 (6-2)
Sionista 14 (7-1)
Recreativo 14 (7-0)
Olimpia 11 (4-3)
Unión 11 (3-5)
Ciclista 11 (5-1)
Paracao 10 (3-4)
Quique 9 (3-3)
Rowing 9 (3-3)
Patronato 9 (1-7)
Talleres 8 (2-4)
Echagüe 7 (1-5)
San Martín 6 (0-6)