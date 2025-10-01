APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

El Bochas superó a Estudiantes en el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura de la APB. También ganaron Sionista, Paracao y Ciclista.

Recreativo es el único invicto del Torneo Clausura.

Con la disputa de cuatro encuentros comenzó este martes por la noche la actividad correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la ocasión festejaron Recreativo, Ciclista, Sionista y Paracao.

El Bochas sorprendió a Estudiantes al derrotarlo en condición de local con un categórico 71 a 53. Con este resultado conservó su invicto y se sumó al grupo de líderes del certamen.

En este sector también se encuentra Sionista. El Centro Juventud pisó con firmeza en Crespo al derrotar a Unión 90 a 71.

Por otro lado, Ciclista superó en el estadio Juan Baglietto a San Martín por 57 a 43. Mientras que en el Gigante del Sur Paracao derrotó 83 a 73 a Patronato.

Resultados de la octava fecha del Torneo Clausura de la APB

Martes

Ciclista 57 - San Martín 43

Recreativo 71 -Estudiantes 53

Paracao 83 - Patronato 73

Unión 71 - Sionista 90

Miércoles

21.30: Rowing Talleres

21.30: Quique

Echagüe

Libre: Olimpia

Sionista, Recreativo y el CAE lideran el certamen

Con los resultados registrados las posiciones quedaron de la siguiente manera

Estudiantes 14 (6-2)

Sionista 14 (7-1)

Recreativo 14 (7-0)

Olimpia 11 (4-3)

Unión 11 (3-5)

Ciclista 11 (5-1)

Paracao 10 (3-4)

Quique 9 (3-3)

Rowing 9 (3-3)

Patronato 9 (1-7)

Talleres 8 (2-4)

Echagüe 7 (1-5)

San Martín 6 (0-6)