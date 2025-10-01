APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

Uno Entre Rios | Ovación | APB

El Bochas superó a Estudiantes en el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura de la APB. También ganaron Sionista, Paracao y Ciclista.

1 de octubre 2025 · 09:59hs
Recreativo es el único invicto del Torneo Clausura.

Recreativo es el único invicto del Torneo Clausura.

Con la disputa de cuatro encuentros comenzó este martes por la noche la actividad correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la ocasión festejaron Recreativo, Ciclista, Sionista y Paracao.

El Bochas sorprendió a Estudiantes al derrotarlo en condición de local con un categórico 71 a 53. Con este resultado conservó su invicto y se sumó al grupo de líderes del certamen.

En este sector también se encuentra Sionista. El Centro Juventud pisó con firmeza en Crespo al derrotar a Unión 90 a 71.

Por otro lado, Ciclista superó en el estadio Juan Baglietto a San Martín por 57 a 43. Mientras que en el Gigante del Sur Paracao derrotó 83 a 73 a Patronato.

Resultados de la octava fecha del Torneo Clausura de la APB

Martes

Ciclista 57 - San Martín 43

Recreativo 71 -Estudiantes 53

Paracao 83 - Patronato 73

Unión 71 - Sionista 90

Miércoles

21.30: Rowing Talleres

21.30: Quique

Echagüe

Libre: Olimpia

Sionista, Recreativo y el CAE lideran el certamen

Con los resultados registrados las posiciones quedaron de la siguiente manera

Estudiantes 14 (6-2)

Sionista 14 (7-1)

Recreativo 14 (7-0)

Olimpia 11 (4-3)

Unión 11 (3-5)

Ciclista 11 (5-1)

Paracao 10 (3-4)

Quique 9 (3-3)

Rowing 9 (3-3)

Patronato 9 (1-7)

Talleres 8 (2-4)

Echagüe 7 (1-5)

San Martín 6 (0-6)

APB Recreativo Estudiantes Sionista
