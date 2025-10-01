Senado: dictamen favorable para la reforma de Juicio por Jurados y para 28 cargos en la Justicia

El proyecto de ley modifica artículos de La Ley 10.746, de Juicio por Jurado. También se emitieron dictámenes favorables para nombrar fiscales auxiliares para la Justicia

En el marco de la reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, y de Legislación General, se dio dictamen al proyecto de ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, por el que se modifican artículos de La Ley 10.746, de Juicio por Jurados. En tanto la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos emitió dictámenes aconsejando la aprobación de las postulaciones de 24 fiscales auxiliares que requieren el acuerdo senatorial, como así también de cuatro jueces de Trabajo, que se tratarán en la próxima sesión del cuerpo.

Este miércoles por la mañana en la Sala de Comisiones, segundo piso de casa de Gobierno, encabezaron el encuentro de trabajo la presidenta de la Comisión de Legislación General, Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), y el titular de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos). Presentes también estuvieron los senadores Gustavo Vergara (Diamante- Juntos por Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación -Juntos Por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano -Más Para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más Para Entre Ríos), y Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos).

Si bien hubo “posturas desencontradas”, el senador Cosso manifestó que “decidimos avanzar por mayoría en la modificación de la ley de Juicio por Jurados para darle celeridad a este proceso. Esperamos que esta solución sea una herramienta para la Justicia para acelerar aquellas causas que están paralizadas”, señaló.

El proyecto de ley proveniente del Poder Ejecutivo, y que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, modifica los artículos 2º; 46 y 96 de la Ley Nº 10.746. Se establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados, junto con los delitos conexos que con ellos concurran, los delitos cuya pena máxima en abstracto sea de más de veinte (20) años de prisión o reclusión. En el caso de concurso de delitos, deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados cuando al menos uno de ellos tenga prevista una pena máxima en abstracto de más de veinte (20) años de prisión o reclusión. La integración con jurados es obligatoria e irrenunciable.

Asimismo, se legisla sobre remuneración y gastos y la conservación del cargo de las personas que sean designadas como integrantes de jurados titulares o suplentes, que serán remuneradas por la labor desempeñada inmediatamente luego de finalizado el juicio, con una suma equivalente a la cantidad de JUS (conforme Ley Nº 9005) que determine el Superior Tribunal de Justicia mediante reglamentación, por cada día de trabajo desempeñado, incluyendo la audiencia de voir dire. Ningún jurado podrá percibir menos de dos (2) JUS por cada día de servicio. Todos los jurados tendrán derecho al reconocimiento de los gastos de movilidad, alojamiento y viáticos, si correspondieren, los cuales serán cubiertos por el Poder Judicial.

Dictámenes favorables para cargos en el Poder Judicial

Previamente, en el marco del encuentro de trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, estuvieron presentes quien encabeza la Comisión, Juan Pablo Cosso, junto a Rafael Cavagna, Nancy Miranda, Gustavo Vergara, Marcelo Berthet, y Gladys Domínguez.

En primer término se avanzó con el pedido del gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, quien solicitó se preste el acuerdo que establece el Artículo 103, inciso 2 de la Constitución Provincial, para el nombramiento de candidatos a fiscales auxiliares, que cumplimentaron sus audiencias públicas en el mes de julio. Ellos son: Acuña María Florencia, postulante para Fiscal Auxiliar N° 2 de la ciudad de Diamante. Vives Sonia Beatriz, Fiscal Auxiliar N° 3 de la Ciudad de Paraná. Giunta, Cristian José María, Fiscal Auxiliar N° 4 de la ciudad de Paraná. Nin, María de las Mercedes, Fiscal Auxiliar N° 5 de la ciudad de Paraná. Vilchez, Valeria Elena, Fiscal Auxiliar N° 6 de la ciudad de Paraná. Wasinger, Martín Miguel, Fiscal Auxiliar N° 7 de la ciudad de Paraná. Guzmán, Andrea Carolina, Fiscal Auxiliar Nº 8 de la ciudad de Paraná. Farinó, Adriana Paola, Fiscal Auxiliar N° 10 de la ciudad de Paraná.

Asimismo, Schonfeld Leonardo Augusto, candidato a Fiscal Auxiliar Nº 1 de la ciudad de Villa Paranacito. Sueldo, Jorge Gabriel, Fiscal Auxiliar Nº 9 de la ciudad de Paraná. Millán Martín, Fiscal Auxiliar N° 11 de la ciudad de Paraná. Zenklusen, Eric Rodolfo, Fiscal Auxiliar N° 12 de la ciudad de Paraná. Viviani, Ileana, Fiscal Auxiliar Nº 14 de la ciudad de Paraná. Mondragón Pafundi, María Macarena, Fiscal Auxiliar N° 2 de la ciudad de Chajarí. Giambattista, Juan Pablo, Fiscal Auxiliar N° 2 de la ciudad de Concordia. Montagne, Daniela, Fiscal Auxiliar N° 4 de la ciudad de Concordia.

Así también Smith María Eugenia, postulante a Fiscal Auxiliar N° 1 de la Ciudad de Diamante. Becker, María de los Ángeles, Fiscal Auxiliar N° 4 de la ciudad de Concepción del Uruguay. Taleb, Laila, Fiscal Auxiliar N° 2 de la ciudad de Colón. Elal, Ana Paula, Fiscal Auxiliar N° 1 de la ciudad de Gualeguay. Batto, María Noelia, Fiscal Auxiliar N° 2 de la ciudad de Villaguay. Beherán, Josefina, Fiscal Auxiliar N° 3 de la ciudad de Gualeguaychú. Gutiérrez, Jorge Luis, Fiscal Auxiliar N° 4 de la ciudad de Gualeguaychú. Bartolo, Natalia Denise, Fiscal Auxiliar N° 2 de la ciudad de la Paz.

Jueces de Trabajo

Por otro lado, los miembros de la Comisión también acordaron dar dictamen favorable a los candidatos a ocupar los siguientes cargos en la Justicia: para Juez de Trabajo de la Ciudad de Colón a Gianello Sebastián Manuel; para Jueza de Trabajo de la ciudad de Paraná a Bautista Nanci Adriana; para Juez de Trabajo N° 2 de la ciudad de Concordia a Larocca Ricardo Agustín; y para Juez de Trabajo N° 4 de la ciudad de Concordia a Masara Roberto Elvio.