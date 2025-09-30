Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Buzos de la Policía y Prefectura hallaron en el río Uruguay un cuerpo que sería de Pablo Javier Acosta, desaparecido el viernes en Concordia.

Durante la madrugada del martes, efectivos del cuerpo de Buzos Tácticos de la Policía de Entre Ríos, en conjunto con personal de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Concordia, hallaron un cuerpo sin vida en las aguas del río Uruguay. Todo indicaría que se trataría de Pablo Javier Acosta, el joven desaparecido el pasado viernes.

Desde el momento en que se tomó conocimiento de que el joven se habría arrojado al río a la altura del exfrigorífico Yuquerí, en la zona de Benito Legerén, se desplegó un amplio operativo de búsqueda, que culminó con el hallazgo en la jornada de hoy.

El descubrimiento movilizó a numerosos vecinos del barrio, quienes se acercaron al muelle de la antigua planta frigorífica para brindar su acompañamiento y respeto a los familiares presentes. Las labores para extraer el cuerpo se vieron dificultadas por la creciente del río y la intensidad de la corriente.

En el lugar trabajaron peritos de la Policía y de la Prefectura Naval, realizando las diligencias pertinentes. Asimismo, se hizo presente el fiscal José Arias, quien interviene en la causa.