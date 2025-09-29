Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

En la tarde de este lunes, en Concepción del Uruguay, se realizó una marcha en pedido de justicia por el niño Jeremías Aguiar, atropellado por Diego Luna.

La mamá de Jeremías en la marcha que hubo en Concepción del Uruguay.

En la tarde de este lunes, una multitud de vecinos, familiares, amigos y allegados se concentraron en Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay para pedir justicia por Jeremías Aguiar, el niño de tres años que perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil Chevrolet Meriva el pasado viernes, en horas de la tarde.

El conductor del vehículo, identificado como Diego Luna, de 42 años, permanece detenido, y en las próximas horas la Justicia deberá resolver su situación procesal.

La marcha en Concepción del Uruguay

Durante la manifestación que se realizó este lunes en suelo uruguayense se vivieron escenas de profundo dramatismo. Estuvieron presentes los padres del menor y también su abuela, quien resultó herida en el mismo siniestro al haber sido embestida junto al pequeño.

La madre del niño, visiblemente afectada, debió ser asistida por personal médico luego de descompensarse en medio de la concentración.

El reclamo estuvo atravesado por el dolor, la indignación y el pedido unánime de justicia por parte de todos los presentes, que acompañaron a la familia en este difícil momento, señala 03442.