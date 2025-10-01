Eduardo Frezza: "El Reloj se mantiene vivo por el amor y los aprendizajes"

El Reloj, banda pionera del hard rock, llega a Paraná el sábado 4 de octubre y Eduardo Frezza, líder del grupo, dialogó con UNO

El Reloj, banda pionera del hard rock y el rock progresivo en Latinoamérica, llegará a Paraná para presentarse el sábado 4 de octubre a las 22 en Limbo Pub .

Formada en 1970 en Lomas del Mirador, Buenos Aires, la agrupación mantiene intacta su esencia tras más de cinco décadas de historia. La velada contará además con las bandas invitadas Forjada, Los Valvulitas y Calaveras Banzai. Las entradas están disponibles en Ticketway.com.ar , Terco Tour y Nexon Argentina.

Eduardo Frezza, compositor, cantante, bajista, guitarrista y cofundador de El Reloj, compartió con UNO la emoción de seguir en pie después de tantos años y de reencontrarse con el público entrerriano. “Al principio no pensábamos que estábamos recorriendo un camino. Era pura pasión por tocar, por estar juntos y formar algo que nos gustaba”, recordó.

El músico también se refirió a la inclusión de dos temas del grupo —Alguien más en quien confiar y Blues del atardecer — en la banda sonora de la serie El Eternauta. “Fue un sueño cumplido y una reivindicación muy grande. Eso nos permitió un contacto mayor con la gente y con el mundo. Fue muy emocionante volver a escuchar esas canciones en un contexto tan fuerte”, afirmó.

Con respecto a la vigencia de la banda, Frezza destacó que lo que mantiene vivo a El Reloj es “el amor y los aprendizajes en el camino”. Recordó que, en el aniversario por los 50 años del grupo, músicos de distintas etapas volvieron a reunirse en el escenario: “Todos seguimos siendo amigos, y eso es algo genial”.

Finalmente, dejó un mensaje para el público de la región: “Los que ya nos vieron y los que no también, que estén ahí presentes. Vamos a dar un abrazo entre músicos y público. Será un recital bien sentido, como debe ser”.