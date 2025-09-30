Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Senasa junto a la Policía, decomisó un total de 36.000 huevos frescos que eran transportados a Concordia sin la documentación sanitaria obligatoria.

30 de septiembre 2025 · 22:21hs
Los huevos tenían como destino Concordia.

En resguardo de la salud pública y la protección del comercio legal, el Senasa junto a la Policía de Entre Ríos, decomisó un total de 36.000 huevos frescos que eran transportados a Concordia sin la documentación sanitaria obligatoria, en condiciones irregulares y sin garantías de inocuidad y sanidad.

La intervención tuvo lugar en un control de rutina sobre la Ruta Nacional Nº 18, kilómetro 136,5, en la localidad de Paso de la Laguna, departamento Villaguay, provincia de Entre Ríos. La mercadería era trasladada en un vehículo tipo chasis con cabina, proveniente de la ciudad de Crespo y con destino a Concordia, el cual no contaba con la habilitación para el transporte de sustancias alimenticias ni con el permiso de tránsito sanitario, exigido para el traslado de huevos frescos.

Durante el procedimiento, los inspectores constataron además la falta de rótulos identificatorios y documentación de trazabilidad, elementos fundamentales para asegurar el origen y destino de los productos alimenticios. Esta ausencia imposibilita garantizar la inocuidad de la mercadería y representa un riesgo para el consumidor.

Frente a esta situación, y conforme a los protocolos establecidos para productos considerados de riesgo sanitario, el Senasa decomiso, desnaturalizó y destruyó los 100 cajones transportados, equivalentes a 36.000 unidades de huevos frescos.

Estas acciones se enmarcan en la labor permanente que desarrolla el Senasa junto con fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, mediante puestos de control y patrullas móviles estratégicamente ubicados en rutas, con el fin de verificar el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes, preservar el estatus sanitario del país y asegurar la inocuidad de los alimentos que llegan a los consumidores.

