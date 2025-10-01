Uno Entre Rios | Ovación | Marcos Kremer

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

El concordiense Marcos Kremer lidera el ranking de tackles en el Rugby Championship 2025 y buscará consolidar su puesto en el último partido ante Sudáfrica.

1 de octubre 2025 · 12:02hs
Foto: Gentileza/Prensa UAR

En el Rugby Championship 2025, Marcos Kremer lidera el ranking de tackles con 80 tras cinco fechas disputadas. El concordiense, pilar defensivo de Los Pumas, se mantiene por encima de nombres como Fraser McReight (Australia) con 77 y Ardie Savea (Nueva Zelanda) con 61, buscando consolidar su primer puesto en el último partido ante Sudáfrica.

Este sábado, Los Pumas cerrarán su participación en el torneo con un importante encuentro frente a Sudáfrica en el Twickenham Stadium, donde el argentino podría consolidar su lugar en el ranking de tackles del Rugby Championship. Si bien el partido será de gran relevancia para el equipo, que buscará terminar el certamen con un buen resultado, la actuación de Kremer podría coronar una destacada campaña personal.

El concordiense Marcos Kremer, el mejor tackleador del Rugby Championship 2025

Con la última fecha del torneo por disputarse, la expectativa está puesta en cómo se desempeñará el jugador entrerriano en este escenario internacional y si logrará mantenerse en la cima del ranking de tackles. El duelo ante Sudáfrica promete ser exigente, y Kremer, como siempre, será clave en la defensa argentina.

Ranking de tackles

  • Marcos Kremer (Argentina) - 80 tackles
  • Fraser McReight (Australia) - 77 tackles
  • Ardie Savea (Nueva Zelanda) - 61 tackles
  • Billy Pollard (Australia) - 61 tackles
  • Pedro Rubiolo (Argentina) - 60 tackles
  • Tom Hooper (Australia) - 59 tackles
  • Simon Parker (Nueva Zelanda) - 55 tackles
  • Julián Montoya (Argentina) - 54 tackles
  • Jordie Barrett (Nueva Zelanda) - 54 tackles
  • Joaquín Oviedo (Argentina) - 54 tackles
