Uno Entre Rios | Ovación | Copa Túnel Subfluvial

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Belgrano y Unión de Santa Fe animarán la definición de la Copa Túnel Subfluvial femenina. El juego de ida se disputará el domingo a las 15.30.

1 de octubre 2025 · 12:02hs
El Grella recibirá a Belgrano y Unión de Santa Fe.

Prensa Patronato

El Grella recibirá a Belgrano y Unión de Santa Fe.

Belgrano y Unión de Santa Fe protagonizarán la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina. Esta instancia se disputará a partido de ida y vuelta. El primer juego se disputará el próximo domingo a partir de las 15.30 en el estadio Grella. La definición será en la vecina capital provincial.

De este modo la organización del certamen que reúne a representantes de la Liga Paranaense y la Liga Santafesina de Fútbol garantiza disputar el encuentro en un terreno de juego de alto nivel, tal como había logrado hacerlo a principios de este año en la Copa Masculina.

El equipo Albiceleste quiere quedarse con la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título.

Se definió la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina: Unión y Belgrano lucharán por el título

El camino de Belgrano

El Mondonguero eliminó en octavos de final a Veteranos de Santa Fe al superarlo por 3 a 0. María González, en dos oportunidades, e Isabella Rodríguez anotaron las conquistas.

Nota relacionada: En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

En cuartos de final Belgrano dio el golpe al superar 1 a 0 Colón de Santa Fe con el tanto anotado por Aixa Ledesma. En semifinales venció 2 a 1 San Benito Paraná, gracias a las conquistas de María González y Juliana González.

El recorrido de Unión

El Tatengue debutó en octavos de final derrotando 1 a 0 a San Benito. En la siguiente instancia despidió a Peñarol al superarlo por 3 a 1. En semis Unión aplastó a Arenas FC al vencerlo por 7 a 0.

Copa Túnel Subfluvial Belgrano Unión de Santa Fe
Noticias relacionadas
Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025.

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

julio barraza, el arbitro que se despedira con patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional.

Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional

Recreativo es el único invicto del Torneo Clausura.

APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

Ver comentarios

Lo último

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Ultimo Momento
Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Billeteras virtuales ya no comercializan dólares

Billeteras virtuales ya no comercializan dólares

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Policiales
Denuncia de abuso en Piedras Blancas: Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más

Denuncia de abuso en Piedras Blancas: "Tenemos que hacer algo para que esto no ocurra más"

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

De Crespo a Concordia: decomisaron unos 36 mil huevos sin documentación sanitaria

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Tras una década de batalla judicial, un hombre fue encarcelado en Paraná por intento de femicidio

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Hallan un cuerpo en el río Uruguay: se presume que se trata de Pablo Javier Acosta

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Concepción del Uruguay: marcharon pidiendo justicia por el niño Jeremías Aguiar

Ovación
La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

Con 80 tackles, el concordiense Marcos Kremer domina el Rugby Championship 2025

APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

Lorenzo y Bianca van a nadar por primera vez en el mar de Brasil

Lorenzo y Bianca van a nadar por primera vez en el mar de Brasil

Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional

Juan Martín del Potro podría ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional

La provincia
Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Concepción del Uruguay: ocho de cada 10 jóvenes prefieren estudiar en vez de trabajar

Misión Eco Botellas: estudiantes de General Ramírez recolectaron 800 kilos de plástico

Misión Eco Botellas: estudiantes de General Ramírez recolectaron 800 kilos de plástico

Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia

Milei visitará Paraná este sábado y Sturzenegger llegará a Concordia

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

Caída del consumo de carne: comerciantes advierten que el problema son los salarios

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

Dejanos tu comentario