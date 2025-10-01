La final de la Copa Túnel Subfluvial se disputará en el estadio Grella

Belgrano y Unión de Santa Fe animarán la definición de la Copa Túnel Subfluvial femenina. El juego de ida se disputará el domingo a las 15.30.

Belgrano y Unión de Santa Fe protagonizarán la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina. Esta instancia se disputará a partido de ida y vuelta. El primer juego se disputará el próximo domingo a partir de las 15.30 en el estadio Grella. La definición será en la vecina capital provincial.

De este modo la organización del certamen que reúne a representantes de la Liga Paranaense y la Liga Santafesina de Fútbol garantiza disputar el encuentro en un terreno de juego de alto nivel, tal como había logrado hacerlo a principios de este año en la Copa Masculina.

El camino de Belgrano

El Mondonguero eliminó en octavos de final a Veteranos de Santa Fe al superarlo por 3 a 0. María González, en dos oportunidades, e Isabella Rodríguez anotaron las conquistas.

En cuartos de final Belgrano dio el golpe al superar 1 a 0 Colón de Santa Fe con el tanto anotado por Aixa Ledesma. En semifinales venció 2 a 1 San Benito Paraná, gracias a las conquistas de María González y Juliana González.

El recorrido de Unión

El Tatengue debutó en octavos de final derrotando 1 a 0 a San Benito. En la siguiente instancia despidió a Peñarol al superarlo por 3 a 1. En semis Unión aplastó a Arenas FC al vencerlo por 7 a 0.