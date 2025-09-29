Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Qué le falta a Patronato para clasificar a la Copa Argentina?

Patronato aseguró su lugar en el reducido de la Primera Nacional. En la última fecha buscará retornar a la Copa Argentina.

29 de septiembre 2025 · 08:51hs
¿Qué le falta a Patronato para clasificar a la Copa Argentina?

Prensa Patronato

Patronato sumó la unidad que necesitaba para clasificar al reducido que brindará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026. Tras el empate ante Almagro el Rojinegro finalizó la 33° fecha en el sexto escalón de las posiciones de la Zona A de la Primera Nacional, con 48 unidades.

Nota relacionada: Patronato empató con Almagro y se clasificó al Reducido

antes de recibir a patronato ferro gano y se salvo del descenso

Antes de recibir a Patronato Ferro ganó y se salvó del descenso

Patronato está invicto en el Torneo Clausura de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: Patronato goleó a Los Toritos y es el nuevo líder

La premisa del Santo será en el último capítulo buscar retornar a la Copa Argentino luego de dos años de ausencia. Para inscribir su nombre en el torneo que conquistó en la temporada 2022 necesita sumar un punto.

En caso de ser derrotado por Ferro en la última fecha de la fase regular, el elenco de barrio Villa Sarmiento deberá aguardar que Deportivo Maipú no sume de a tres en su visita a Atlanta.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona A

Dep. Madryn 60

Atlanta 55

Tristán Suárez 49

San Miguel 49

Gimnasia y Tiro 48

Patronato 48

San Martín (T) 48

Dep. Maipú 45

Colegiales 44

Racing (Cba) 41

Los Andes 40

Quilmes 38

All Boys 38

Ferro 38

Güemes 37

Almagro 35

Alvarado 33

Arsenal 31

Patronato Copa Argentina Primera Nacional
Noticias relacionadas
Patronato ya tiene su lugar en el Reducido.

Patronato empató con Almagro y se clasificó al Reducido

Patronato registra 11 jornadas seguidas sumando unidades en el estadio Grella. 

Patronato va por la victoria para clasificar al Reducido

Valentín Pereyra recupera su lugar en el mediocampo.

La probable de Patronato para buscar el pase al Reducido

¿como le fue a patronato con maximiliano macheroni de arbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Maximiliano Macheroni de árbitro?

Ver comentarios

Lo último

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Ultimo Momento
El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

El Festival Mirador TEC desembarca en Paraná

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Policiales
Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Paso Cerrito: secuestran 133 celulares valuados en $90 millones

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Concordia: Policía y Prefectura buscan a joven que se arrojó al río Uruguay

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Demoran a dos hombres con réplica de arma de fuego en Paraná

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Fiscal de Paraná explicó por qué el triple crimen narco es considerado femicidio

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Vuelco en Basavilbaso con tres adolescentes heridos

Ovación
Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

Entre Ríos tiene jugadores en todos los seleccionados nacionales de rugby

La UER distinguió a Los Pumitas paranaenses por su destacado logro en el Mundial M20

La UER distinguió a Los Pumitas paranaenses por su destacado logro en el Mundial M20

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Liga Provincial: Regatas Uruguay continúa con puntaje ideal

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Los Pumas siguen sextos en el ranking mundial de World Rugby

Los Pumas siguen sextos en el ranking mundial de World Rugby

La provincia
Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

Se dio el primer paso para restaurar y poner en valor el Palacio San José

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

San Miguel Arcángel: a quién veneran los católicos de Entre Ríos

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

La informalidad laboral profundiza la pobreza en gran parte de la región

Entre Ríos: lunes con aumento de nubosidad y posibles precipitaciones

Entre Ríos: lunes con aumento de nubosidad y posibles precipitaciones

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Paraná: renovaron la plaza Héroes de Malvinas

Dejanos tu comentario