¿Qué le falta a Patronato para clasificar a la Copa Argentina?

Patronato aseguró su lugar en el reducido de la Primera Nacional. En la última fecha buscará retornar a la Copa Argentina.

Patronato sumó la unidad que necesitaba para clasificar al reducido que brindará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026. Tras el empate ante Almagro el Rojinegro finalizó la 33° fecha en el sexto escalón de las posiciones de la Zona A de la Primera Nacional, con 48 unidades.

La premisa del Santo será en el último capítulo buscar retornar a la Copa Argentino luego de dos años de ausencia. Para inscribir su nombre en el torneo que conquistó en la temporada 2022 necesita sumar un punto.

En caso de ser derrotado por Ferro en la última fecha de la fase regular, el elenco de barrio Villa Sarmiento deberá aguardar que Deportivo Maipú no sume de a tres en su visita a Atlanta.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona A

Dep. Madryn 60

Atlanta 55

Tristán Suárez 49

San Miguel 49

Gimnasia y Tiro 48

Patronato 48

San Martín (T) 48

Dep. Maipú 45

Colegiales 44

Racing (Cba) 41

Los Andes 40

Quilmes 38

All Boys 38

Ferro 38

Güemes 37

Almagro 35

Alvarado 33

Arsenal 31