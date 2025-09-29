Patronato sumó la unidad que necesitaba para clasificar al reducido que brindará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026. Tras el empate ante Almagro el Rojinegro finalizó la 33° fecha en el sexto escalón de las posiciones de la Zona A de la Primera Nacional, con 48 unidades.
¿Qué le falta a Patronato para clasificar a la Copa Argentina?
Patronato aseguró su lugar en el reducido de la Primera Nacional. En la última fecha buscará retornar a la Copa Argentina.
29 de septiembre 2025 · 08:51hs
La premisa del Santo será en el último capítulo buscar retornar a la Copa Argentino luego de dos años de ausencia. Para inscribir su nombre en el torneo que conquistó en la temporada 2022 necesita sumar un punto.
En caso de ser derrotado por Ferro en la última fecha de la fase regular, el elenco de barrio Villa Sarmiento deberá aguardar que Deportivo Maipú no sume de a tres en su visita a Atlanta.
Posiciones de la Primera Nacional, Zona A
Dep. Madryn 60
Atlanta 55
Tristán Suárez 49
San Miguel 49
Gimnasia y Tiro 48
Patronato 48
San Martín (T) 48
Dep. Maipú 45
Colegiales 44
Racing (Cba) 41
Los Andes 40
Quilmes 38
All Boys 38
Ferro 38
Güemes 37
Almagro 35
Alvarado 33
Arsenal 31