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Santa Fe: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

El Monumento a la Bandera de Rosario en Santa Fe reunió a 250 mil personas que participaron de un show que reunió historia, música, danza y deporte

13 de septiembre 2026 · 12:25hs
Santa Fe: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

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La ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos fue una verdadera fiesta. La emoción se vivió tanto sobre el escenario montado bajo el Monento a la Bandera, como en sus alrededores donde se convocaron unas 250 mil personas para participar de un espectáculo que combinó raíces santafesinas, deporte, música y mucho color.

Santa Fe contó su historia sobre el escenario y convirtió la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos en un recorrido por su identidad, publica UNO Santa Fe.

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La música fue uno de los grandes elementos articuladores de la ceremonia, con arreglos originales creados especialmente para la propuesta por Lito Vitale y la participación de reconocidos artistas nacionales.

El recorrido atravesó distintas etapas y comunidades que forman parte de su historia: los pueblos originarios, los inmigrantes, los trabajadores de la tierra, los ganaderos y quienes impulsaron la industrialización.

Ese momento desembocó en una interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Abel Pintos y Juan Carlos Baglietto.

La apertura oficial comenzó con el recibimiento de las delegaciones. Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela tuvieron a sus abanderados y delegaciones en el escenario en un desfile que cerró con Sofía Cairo y Rubén Rézola, referentes del hockey y el remo, llevando la enseña patria y encabezando a la delegación local.

Luego se dio ingreso a las banderas de la Organización Deportiva Suramericana y del Comité Olímpico Internacional, con sus representantes. Y, tras el izamiento de ambas se procedió a entonar los himnos de esas instituciones.

Tras la apertura oficial de los Juegos, comenzó la puesta en esena donde la música y la danza representaron distintad disciplinas deportivas. Soledad Pastorutti acompañó la representación de los deportes acuáticos con Oración del remanso.

Mientras que Valentino Merlo llevó Agua a una escena inspirada en la natación artística.

La presentación de A Don Ata se vinculó con el atletismo y Libertango con la gimnasia artística y rítmica.

Más adelante, Ala Delta, interpretada por Luck Ra, dio paso a una puesta inspirada en las disciplinas de combate.

Uno de los momentos centrales de la ceremonia llegó con la representación del Fuego Suramericano. Un video mostró cómo esa llama atravesaba distintos rincones de la provincia y pasaba por las manos de personas que trabajan, producen, enseñan, pescan, siembran, entrenan y sueñan. Cada actividad cotidiana encontraba su vínculo con un deporte, en una puesta que buscó representar al fuego como símbolo de unión. Después, Luciana Aymar subió al escenario cargando la antorcha.

La secuencia terminó con el encendido del pebetero, mientras el Monumento recuperaba protagonismo e Inconsciente colectivo, interpretado por Juan Carlos Baglietto junto al elenco, acompañaba el momento. La ceremonia volvía así sobre una de sus ideas centrales: una historia construida entre muchos y un futuro que comienza con los Juegos.

Después del apagón, la cumbia santafesina tomó el escenario y llevó la ceremonia a su tramo final.

Cacho Deicas, Agustín Rada Aristarán, Valentino Merlo, Luck Ra y Soledad Pastorutti se fueron sumando a una celebración que recorrió distintas canciones y escenas vinculadas con la identidad popular de la provincia.

ceremonia Santa Fe Juegos Suramericanos Fotos
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