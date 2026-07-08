El hospital San Martín de Paraná incorporó un nuevo equipo de oftalmología

El hospital San Martín de Paraná sumó una lámpara de hendidura, equipo que permitirá optimizar la capacidad diagnóstica del servicio de oftalmología

El hospital San Martín de Paraná sumó una lámpara de hendidura, equipo que permitirá optimizar la capacidad diagnóstica del servicio de oftalmología

El hospital San Martín de Paraná sumó una lámpara de hendidura, equipo que permitirá optimizar la capacidad diagnóstica del servicio de oftalmología

El hospital San Martín de Paraná sumó una lámpara de hendidura, equipamiento que permitirá optimizar la capacidad diagnóstica del servicio de oftalmología, mejorar las condiciones de trabajo del equipo de salud y ofrecer una respuesta más oportuna a la creciente demanda asistencial. La adquisición demandó una inversión de $15.300.000 y fue financiada con recursos de la partida presupuestaria.

El servicio de oftalmología del hospital San Martín incorporó una nueva lámpara de hendidura. Se trata de un instrumental esencial para la práctica oftalmológica, ya que posibilita examinar con gran aumento y precisión las diferentes estructuras del globo ocular mediante un microscopio y un sistema de iluminación especializado, facilitando la detección y el seguimiento de múltiples patologías.

El nuevo equipo optimiza las prestaciones del servicio, que atiende a más de 50 personas por día. Además de las consultas ambulatorias, realizar cirugías y diversos estudios especializados, el contar con un tercer equipo les permitirá ampliar la capacidad operativa y agilizar la atención de los pacientes.

La biomicroscopía con lámpara de hendidura forma parte de la evaluación del 100% de las personas que concurren a la consulta oftalmológica. En este sentido, la incorporación del nuevo equipamiento fortalece el proceso diagnóstico, mejora la calidad de las prestaciones y favorece una atención más eficiente y segura para la comunidad.

Cabe señalar que la adquisición se concretó con recursos de la partida presupuestaria enviada por el Ministerio de Salud al hospital, y forma parte de las acciones de fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento sanitario que se impulsan desde la cartera sanitaria.