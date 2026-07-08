Uno Entre Rios | La Provincia | Hospital San Martín

El hospital San Martín de Paraná incorporó un nuevo equipo de oftalmología

El hospital San Martín de Paraná sumó una lámpara de hendidura, equipo que permitirá optimizar la capacidad diagnóstica del servicio de oftalmología

8 de julio 2026 · 11:52hs
El hospital San Martín de Paraná sumó una lámpara de hendidura

El hospital San Martín de Paraná sumó una lámpara de hendidura, equipo que permitirá optimizar la capacidad diagnóstica del servicio de oftalmología
El hospital San Martín de Paraná sumó una lámpara de hendidura

El hospital San Martín de Paraná sumó una lámpara de hendidura, equipo que permitirá optimizar la capacidad diagnóstica del servicio de oftalmología

El hospital San Martín de Paraná sumó una lámpara de hendidura, equipamiento que permitirá optimizar la capacidad diagnóstica del servicio de oftalmología, mejorar las condiciones de trabajo del equipo de salud y ofrecer una respuesta más oportuna a la creciente demanda asistencial. La adquisición demandó una inversión de $15.300.000 y fue financiada con recursos de la partida presupuestaria.

El servicio de oftalmología del hospital San Martín incorporó una nueva lámpara de hendidura. Se trata de un instrumental esencial para la práctica oftalmológica, ya que posibilita examinar con gran aumento y precisión las diferentes estructuras del globo ocular mediante un microscopio y un sistema de iluminación especializado, facilitando la detección y el seguimiento de múltiples patologías.

El oficialismo rechazó en el Concejo Deliberante un proyecto de la oposición que expresaba solidaridad con los trabajadores despedidos.

Gualeguaychú: concejales oficialistas rechazaron un proyecto en solidaridad con despedidos de UniónBat y Pyam

Los controles médicos periódicos y un estilo de vida saludable ayudan a prevenir la hipertensión

Los riesgos de sufrir hipertensión se incrementan durante el invierno

El nuevo equipo optimiza las prestaciones del servicio, que atiende a más de 50 personas por día. Además de las consultas ambulatorias, realizar cirugías y diversos estudios especializados, el contar con un tercer equipo les permitirá ampliar la capacidad operativa y agilizar la atención de los pacientes.

La biomicroscopía con lámpara de hendidura forma parte de la evaluación del 100% de las personas que concurren a la consulta oftalmológica. En este sentido, la incorporación del nuevo equipamiento fortalece el proceso diagnóstico, mejora la calidad de las prestaciones y favorece una atención más eficiente y segura para la comunidad.

Cabe señalar que la adquisición se concretó con recursos de la partida presupuestaria enviada por el Ministerio de Salud al hospital, y forma parte de las acciones de fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento sanitario que se impulsan desde la cartera sanitaria.

Hospital San Martín Paraná Oftalmología
Noticias relacionadas
reforma previsional: senadores emitieron dos dictamenes de mayoria

Reforma previsional: senadores emitieron dos dictámenes de mayoría

Paraná tendrá tunel peatonal para conectar los complejos habitacionales 144 y 98 Viviendas y los barrios Illia y UOCRA, en el marco de la Avenida Urbana

Paraná: un túnel peatonal comunicará varios barrios con la Avenida Urbana

ultimos dias para inscribirse al 41° encuentro entrerriano de teatro

Últimos días para inscribirse al 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

La idea es acercar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y emprendedores locales al Centro de Ayuda Pyme (CAP)

Habilitarán canal de comunicación con Pymes y emprendedores

Ver comentarios

Lo último

Paraná: la alimentación básica para una familia tipo ya supera los $509.000 pesos

Paraná: la alimentación básica para una familia tipo ya supera los $509.000 pesos

El hospital San Martín de Paraná incorporó un nuevo equipo de oftalmología

El hospital San Martín de Paraná incorporó un nuevo equipo de oftalmología

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

Ultimo Momento
Paraná: la alimentación básica para una familia tipo ya supera los $509.000 pesos

Paraná: la alimentación básica para una familia tipo ya supera los $509.000 pesos

El hospital San Martín de Paraná incorporó un nuevo equipo de oftalmología

El hospital San Martín de Paraná incorporó un nuevo equipo de oftalmología

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

Científicos: Ningún país se desarrolla destruyendo su inteligencia colectiva

Científicos: "Ningún país se desarrolla destruyendo su inteligencia colectiva"

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

Policiales
De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque en Colón

Un motociclista sufrió lesiones graves en un choque en Colón

Operativo antidrogas en El Morro: siete hombres demorados y tres detenidos

Operativo antidrogas en El Morro: siete hombres demorados y tres detenidos

Incidentes en San Salvador, La Paz y Concordia en medio de los festejos por el triunfo de Argentina

Incidentes en San Salvador, La Paz y Concordia en medio de los festejos por el triunfo de Argentina

Un accidente de tránsito en Paraná dejó como saldo tres personas heridas

Un accidente de tránsito en Paraná dejó como saldo tres personas heridas

Ovación
Olimpia celebra la Independencia con una peña folclórica

Olimpia celebra la Independencia con una peña folclórica

Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Comunicaciones oficializó la continuidad de Ignacio Titi Barsanti

Comunicaciones oficializó la continuidad de Ignacio Titi Barsanti

Juan Sebastián Amato Ayala seguirá al frente de Tomás de Rocamora

Juan Sebastián Amato Ayala seguirá al frente de Tomás de Rocamora

Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

La provincia
El hospital San Martín de Paraná incorporó un nuevo equipo de oftalmología

El hospital San Martín de Paraná incorporó un nuevo equipo de oftalmología

Gualeguaychú: concejales oficialistas rechazaron un proyecto en solidaridad con despedidos de UniónBat y Pyam

Gualeguaychú: concejales oficialistas rechazaron un proyecto en solidaridad con despedidos de UniónBat y Pyam

Los riesgos de sufrir hipertensión se incrementan durante el invierno

Los riesgos de sufrir hipertensión se incrementan durante el invierno

Reforma previsional: senadores emitieron dos dictámenes de mayoría

Reforma previsional: senadores emitieron dos dictámenes de mayoría

Paraná: un túnel peatonal comunicará varios barrios con la Avenida Urbana

Paraná: un túnel peatonal comunicará varios barrios con la Avenida Urbana

Dejanos tu comentario