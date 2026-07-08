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Paraná: cortan el tránsito en avenida Ramírez

Cortan el tránsito en avenida Ramírez este miércoles, de 14.30 a 17.30, en el tramo comprendido entre Churruarín y Alem

8 de julio 2026 · 12:39hs
Cortan el tránsito en avenida Ramírez este miércoles

Cortan el tránsito en avenida Ramírez este miércoles, de 14.30 a 17.30, en el tramo comprendido entre Churruarín y Alem

Cortan el tránsito en avenida Ramírez este miércoles, de 14.30 a 17.30, en el tramo comprendido entre Churruarín y Alem, en sentido sur-norte, por tareas que se ejecutan en el marco de la obra Mejoramiento de la Trama Vial de la Ciudad de Paraná.

La Municipalidad de Paraná informa que durante ese período permanecerá interrumpida la circulación en Avenida Ramírez en el sentio sur, norte para realizar el hormigonado de las placas del carril rápido.

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Una vez finalizadas las tareas, el tránsito será habilitado con calzada reducida, a fin de permitir el fraguado del hormigón.

Se solicita a conductores y vecinos respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabajará en el lugar, y optar por vías alternativas para evitar demoras.

Paraná Tránsito avenida Ramírez
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