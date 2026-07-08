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Gualeguaychú: concejales oficialistas rechazaron un proyecto en solidaridad con despedidos de UniónBat y Pyam

El oficialismo rechazó en el Concejo Deliberante un proyecto de la oposición que expresaba solidaridad con los trabajadores despedidos.

8 de julio 2026 · 09:25hs
El oficialismo rechazó en el Concejo Deliberante un proyecto de la oposición que expresaba solidaridad con los trabajadores despedidos.

El oficialismo rechazó en el Concejo Deliberante un proyecto de la oposición que expresaba solidaridad con los trabajadores despedidos.

Un proyecto de comunicación de solidaridad con trabajadores despedidos de UniónBat, de Gualeguaychú, dividió a los concejales. La iniciativa fue presentada por los ediles opositores, pero no fue apoyada por los ediles del oficialismo de Juntos por el Cambio. El Concejo Deliberante está integrado por siete ediles de Juntos, cuatro por el PJ y dos por La Libertad Avanza.

Al respecto, desde el bloque de concejales del PJ señalaron que fueron los ediles del oficialismo quienes votaron "en contra de un proyecto que solo buscaba expresar solidaridad con los trabajadores despedidos de UniónBat y Laboratorios Pyam, manifestar preocupación por la crisis industrial y pedir medidas para proteger el empleo".

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Asimismo, la oposición expresó que este proyecto "no implicaba gastos. No creaba impuestos. No establecía sanciones", como sí aprobó el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay con eximiciones impositivas para lso trabajadores damnificado s por el cierrede Granja Tres Arroyos.

Por el contrario, "era un mensaje institucional de acompañamiento para más de un centenar de familias que hoy atraviesan una situación muy difícil. Creemos que defender el trabajo debe estar por encima de cualquier diferencia política".

Finalmente, sostuvieron que "cuando se pierde un empleo, pierde una familia. Y cuando cierran oportunidades, pierde toda Gualeguaychú".

LEER MÁS: Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Integración del HCD de Gualeguaychú

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú está integrado por 13 ediles. Puesto que las elecciones de 2023 las ganó el intendente Mauricio Davico, la mayoría de las bancas, siete en total, quedaron en manos de Juntos; en tanto que cuatro fueron para el peronismo y dos para los libertarios.

Los representantes del oficialismo, son: Vanina Basaldua, Raymundo Legaria, Jorge Roko, María José Carro, María Micaela Rodríguez, Maximiliano Lesik y Juan Pablo Castillo. El bloque del PJ lo integran Emiliano Zapata, Delfina Herlax, Jorge Maradey y María Sira Ghisi; mientras que por La Libertad Avanza están Mirta Sulzyk y Marcelo Rodríguez.

Gualeguaychú despedidos Concejales UniónBat
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